مردم به واسطه شایعات دچار خرید هیجانی شده اند/کمبود کالا نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سریع القلم با بیان این مطلب گفت: بر اساس تدابیر شهردار و شورای اسلامی شهر تهران تمهیدات لازم برای تامین کالای اساسی شهروندان اتخاذ شده و شرکت شهروند به عنوان یکی از عرضه کنندگان کالا تمام توان و تلاش خود را به کار بسته تا اقلام مورد نیاز شهروندان در نهایت آرامش تامین و بدون هیچ کمبودی در فروشگاه های شهروند عرضه شود و شهروندان از این بابت هیچ نگرانی نداشته باشند.

سریع القلم در خصوص تصاویر منتشر شده در شبکه های مجازی گفت: ممکن است در طول هفته قفسه ها و یا یخچال فروشگاه ها به دلایل مختلفی از جمله نظافت و یا سرویس یخچال ها خالی شود که امری کاملا طبیعی است، انتشار این تصاویر حاصل شیطنت افرادی است که سعی در ایجاد التهاب و تنش در بازار دارند و این اطمینان را به شهروندان می دهیم تامین و عرضه کالا در تمام فروشگاه های شهروند با قوت در حال انجام است.

مدیر عامل شرکت شهروند با اشاره به اقدامات شهروند در خصوص مدیریت عرضه محصولات گفت: متاسفانه در این شرایط افرادی سودجو با خرید انبوه و احتکار کالا به ایجاد التهاب در بازار دامن میزنند، در همین راستا شرکت شهروند صرفا با هدف اینکه کالا به دست شهروندان برسد برخی از اقلام را به صورت مدیریت شده به شهروندان عرضه می کند.

مدیر عامل شرکت شهروند در پایان گفت: در چند روز گذشته مردم به واسطه شایعات بی اساسی که رواج پیدا کرده دچار خرید هیجانی شدند، امیدوار هستیم با اقداماتی که انجام شده به زودی شرایط به حالت عادی برگردد تا بتوانیم با توان و آرامش بیشتر به شهروندان خدمات دهی داشته باشیم.