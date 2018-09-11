۲۰ میلیارد تومان هزینه پروژه ورزشگاه ۷ هزار نفری اسلامشهرشده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا گل محمدی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح ورزشگاه ۷ هزارنفری شهدای اسلامشهر، که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، محمد حسین مقیمی، استاندار تهران، مسعود مرسلپور، سرپرست فرمانداری اسلامشهر، و جمعی از مسئولین و روسای ادارات اسلامشهر در ورودی مسکن مهر این شهرستان و شهرک « امام خمینی(ره) » طی سخنانی اظهار داشت: این ورزشگاه دارای سایت ۱۰ هکتاری است و ۲۰ میلیارد تومان هزینه این پروژه شده و ۶ هزار و ۸۹۷ صندلی برای این ورزشگاه نصب شده با چمن طبیعی و پیست تارتان که بار عظیمی از نیازهای فوتبالی و دو ومیدانی و پرش ها را می پوشاند.

گل محمدی افزود: این ورزشگاه بار بسیاری را از ورزشگاه های پیر تهران بر دوش می گیرد و در حال حاضر ورزش ایران و به خصوص تهران به یک کارگاه عمرانی تبدیل شده است.

وی افزود: این استادیوم یکی از مهم ترین پروژه های ورزشی استان تهران است، که تمام استانداردهای لازم را دارا است و برای رشته های فوتبال و تمام مواد دوومیدانی قابل استفاده است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران گفت: با افتتاح این ورزشگاه سرانه ورزشی شهرستان اسلامشهر افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، ورزشگاه ۷ هزارنفری شهدای اسلامشهر، بعد از ظهر سه شنبه با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، محمد حسین مقیمی، استاندار تهران، مسعود مرسلپور، سرپرست فرمانداری اسلامشهر، رضا گل محمدی، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران و جمعی از مسئولین و روسای ادارات اسلامشهر در ورودی مسکن مهر این شهرستان و شهرک « امام خمینی(ره) » افتتاح شد.