بحران اعتقادی و فکری خطرناک تر از قتل های وحشیانه داعش است

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر سه شنبه با حضور جمعی از مسئولان استان گیلان نمایشگاه «عمله شیطان» در سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری رشت افتتاح شد.

رئیس حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گیلان در این مراسم با اشاره به اینکه برگزاری چنین نمایشگاهی در روشنگری جامعه نقش مهمی ایفا می کند، اظهارکرد: عنوان این نمایشگاه نشان از خوش فکری و درایت برگزارکنندگان آن دارد.

سرهنگ عباس بایرامی در ادامه با اشاره به تبلیغات ضد اسلامی گروه های تفکیری و داعش، گفت: عنوان این نمایشگاه نشأت گرفته از سخنان رهبری درباره نشان دادن چهره واقعی کفار است.

وی همچنین به پتانسیل های هنری استان گیلان اشاره و خاطرنشان کرد: حضور روای در این نمایشگاه ها برای بیان توطئه ها و نقش های دشمنان و همچنین تبلیغات ضد اسلامی گروه های تروریستی به اسم اسلام در جهان علیه مسلمانان و روشنگری برای مردم لازم و ضروری است.

رئیس حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گیلان درباره تبعات منفی ترویج تفکرات تفکیری ها بر اعتقادات و ذهنیت مردم هشدار داد و گروه های تکفیری را وابسته به استکبار جهانی عنوان و تصریحکرد: بحران اعتقادی و ذهنی بسیار خطرناک تر و جدی تر از قتل های وحشیانه ای است که توسط تفکیری ها و داعش انجام می شود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت مصونیت افکار و ذهنیت مردم به ویژه جوانان توسط در برابر جریانات توطئه آمیز و حربه دشمنان، افزود: متاسفانه این گروه از کفار درصدد هستند تا این تفکر را در بین مردم اشاعه دهند لذا در این برهه زمانی نیازمند بصیرت و آگاهی بیشتر مردم و مسئولان فرهنگی و دینی هستیم.