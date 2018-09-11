به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «کانگ کیونگ-وا» وزیر خارجه کره جنوبی امروز سه‌شنبه با «استفن بیگان» (Stephen Biegun) نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی دیدار کرد.

طرفین در جریان این دیدار، درباره بهبود روابط کره شمالی و کره جنوبی و همچنین نتایج سفر اخیر فرستاده ویژه کره جنوبی به پیونگ یانگ، و دیدار وی با رهبر کره شمالی به گفتگو پرداختند.

نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی پس از این دیدار به خبرنگاران اعلام کرد: کار سختی برای انجام در پیش رو داریم؛ اما فرصت فوق‌ العاده‌ ای هم داریم که سران آمریکا، کره شمالی و کره جنوبی آن را در اختیار ما قرار داده اند.