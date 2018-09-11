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۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۴۶

وزیر خارجه کره‌جنوبی با نماینده آمریکادر امور کره‌شمالی دیدار کرد

وزیر خارجه کره‌جنوبی با نماینده آمریکادر امور کره‌شمالی دیدار کرد

وزیر خارجه کره جنوبی با «استفن بیگان» نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «کانگ کیونگ-وا» وزیر خارجه کره جنوبی امروز سه‌شنبه با «استفن بیگان» (Stephen Biegun) نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی دیدار کرد.

طرفین در جریان این دیدار، درباره بهبود روابط کره شمالی و کره جنوبی و همچنین نتایج سفر اخیر فرستاده ویژه کره جنوبی به پیونگ یانگ،  و دیدار وی با رهبر کره شمالی به گفتگو پرداختند.

نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی پس از این دیدار به خبرنگاران اعلام کرد: کار سختی برای انجام در پیش رو داریم؛ اما فرصت فوق‌ العاده‌ ای هم داریم که سران آمریکا، کره شمالی و کره جنوبی آن را در اختیار ما قرار داده اند.

کد مطلب 4400671

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