معرفی ۷۸۶ طرح اشتغال روستایی به بانک های عامل در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی لقمانی بعدازظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان رشت برگزار شد، اظهار کرد: تاکنون ۷۸۶ طرح اشتغال روستایی با مبلغ ۱۸۴ میلیارد و ۸۵ میلیون تومان به بانک های عامل در رشت معرفی شده است.

وی با اشاره به طرح هایی که قرارداد آنها منعقد شده نیز اشاره کرد و افزود: ۱۷۱ طرح به مبلغ ۹ میلیارد و ۴۹۲ میلیون تومان انعقاد قرارداد شده که معادل ۱۰ درصد طرح های ارائه شده است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رشت در ادامه با بیان اینکه در حوزه اشتغال فراگیر ۱۳۵ طرح به مبلغ ۱۱۷ میلیارد و ۷۴۵ میلیون تومان بانک ها معرفی شده است، گفت: سهم شهرستان رشت در تسهیلات اشتغال فراگیر۲۲۲ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه ۱۷ میلیارد و ۹۱۲ میلیون تومان برای اشتغال روستایی و فراگیر شهرستان رشت پرداخت شده است، تصریح کرد: ۹۲۱ طرح در دو بخش اشتغال فراگیر و روستایی به بانک ها با اعتباری بیش از ۳۰۱ میلیارد و ۵۹۶ میلیون تومان معرفی شده است.

اختصاص ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات حوادث غیرمترقبه در رشت

در ادامه این جلسه معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری رشت اظهار کرد: شرایط امروز جامعه در زمینه اشتغال بسیار ویژه است لذا دستگاه ها باید در زمینه افزایش طرح های اشتغال زایی تلاش مضاعف کنند.

محمدعلی ویشگاهی در ادامه خواستار شفافیت ارائه عملکرد دستگاه های اجرایی در این زمینه شد و گفت: ارائه آمار دقیق از سوی دستگاه ها سبب می شود که مشکلات و موانع موجود مرتفع شود.

وی با اشاره به اختصاص اعتبارات حوادث غیرمترقبه، افزود: چهار میلیارد و ۵۰۰ تومان اعتبار بین آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه در حوزه روستایی و شهری شهرستان رشت توزیع می شود.