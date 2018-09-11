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۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۲۰

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی:

افتتاح ورزشگاه اسلامشهر حاصل پیگیری شورای برنامه ریزی استان است

افتتاح ورزشگاه اسلامشهر حاصل پیگیری شورای برنامه ریزی استان است

اسلامشهر- نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: افتتاح ورزشگاه اسلامشهر حاصل پیگیری شورای برنامه ریزی استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، پروانه مافی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح ورزشگاه ۷ هزار نفری شهدای اسلامشهر طی سخنانی اظهار داشت: این سازه زیبا و سنگین که حق مردم اسلامشهر است و ورزشکاران و قهرمانان بزرگ را تقدیم کشور کرده اند را امروز تقدیم مردم این شهرستان می کنیم.

مافی در ادامه افزود: تشکیل شورای برنامه ریزی در میان استاندارانی که در استان تهران آمدند و رفتند بسیار به جا، منطقی و اصولی شورای برنامه ریزی استان را به صورت شهر به شهر و منطقه به منطقه دنبال کردند و امروز محصول این پیگیری های دقیق منظم را می بینیم.

بر اساس این گزارش، ورزشگاه ۷ هزارنفری شهدای اسلامشهر، بعد از ظهر سه شنبه با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، محمد حسین مقیمی، استاندار تهران، مسعود مرسلپور، سرپرست فرمانداری اسلامشهر، رضا گل محمدی، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران و جمعی از مسئولین و روسای ادارات اسلامشهر در ورودی مسکن مهر این شهرستان و شهرک « امام خمینی(ره) » افتتاح شد.

کد مطلب 4400688

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