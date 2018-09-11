طرح «آئین نذر کتاب» در اردبیل آغاز شد/ کتب نذری از مردم به مردم

به گزارش خبرنگار مهر، طرح «آئین نذر کتاب» از ۲۰ تا ۲۲ شهریور ماه مصادف با اول تا سوم ماه محرم با برپایی غرفه در مرکز شهر اردبیل اجرا می شود.

مدیر اجرایی طرح فرهنگی آئین نذر کتاب بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه آغاز به کار این طرح افزود: آئین نذر کتاب با شعارهای «با نذر کتاب، شمعی در حرم آگاهی بیفروزیم» و «یک کتاب نذر کن، دو کتاب نذری بگیر» برگزار می شود.

بهرام شاهدوست ترویج کتابخوانی را مهمترین هدف اجرایی این طرح فرهنگی برشمرد و یادآور شد: این برنامه دو هدف عمده را دنبال می کند که یکی از آنها ترویج کتابخوانی است و دومین هدف فرهنگ سازی در مورد نذر اقلام فرهنگی است.

وی با تاکید بر اینکه در ایام محرم نذر کردن نباید تنها محدود به نذر مواد غذایی باشد، بیان داشت: اعتقاد داریم که باید با بهره گیری از ظرفیت احسان و نذری در ایام محرم این نکته را که اقلام فرهنگی را هم می توانیم نذر کنیم، اشاعه داد.

مدیر اجرایی سومین دوره آئین نذر کتاب گسترش فرهنگ مطالعه را یکی از ابزارهای مهم در توسعه فرهنگی برشمرد و ادامه داد: توسعه فرهنگی نیازمند برنامه ها و ایده های فرهنگی و استفاده از ظرفیت های اجتماعی و بویژه مشارکت دادن مردم در طرح ها است.

وی با تاکید بر اینکه برای اجرای این برنامه ها باید تشکل های مردم نهاد ورود کرده و در برنامه های مختلف مشارکت کنند، اضافه کرد: در این راستا انجمن مهر امید به عنوان سازمان مردم نهاد به منظور تحقق رسالت فرهنگی خود برنامه های مختلفی را طراحی و در دست اجرا دارد.

شاهدوست با اشاره به موفقیت دوره های اول و دوم طرح آئین نذر کتاب در اردبیل متذکر شد: در قالب این طرح کتاب های نذری مردم جمع آوری و در بین اقشار مختلف بویژه جوانان و نوجوانان توزیع می شود.