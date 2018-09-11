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۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۰۴

رئیس شبکه دامپزشکی بردسیر:

۹۰ هزار راس دام در بردسیر علیه «تب مالت» مایه کوبی می شوند

۹۰ هزار راس دام در بردسیر علیه «تب مالت» مایه کوبی می شوند

بردسیر - رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بردسیر از مایه کوبی ۹۰ هزار راس دام سبک علیه بیماری «تب مالت» در این شهرستان خبر داد.

سید سجاد حسینی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش دامپزشکی در حفظ سلامت جامعه اظهار کرد: طرح مایه کوبی دام های سبک علیه بیماری تب مالت در بردسیر از اول شهریورماه جاری آغاز شده و تا اول مهرماه ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه این طرح با همکاری بخش خصوصی و دولتی انجام می شود، افزود: با اجرای طرح گفته شده ۹۰ هزار راس دام سبک در شهرستان بردسیر علیه بیماری تب مالت به صورت رایگان مایه کوبی می شوند.

حسینی نسب یادآورد: مقرر شده است مایه کوبی ۳۵ هزار راس دام توسط بخش خصوصی انجام شود.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بردسیر از تب مالت به عنوان بیماری مشترک بین دام و انسان نام برد و افزود: این بیماری در دام درمان ندارد و در انسان هم به سختی درمان می شود به گونه ای علائم این بیماری مادام العمر در انسان باقی می ماند.

وی سقط جنین را از جمله شایع ترین و مهم ترین علائم این بیماری در دام ذکر و تصریح کرد: عامل بیماری از طریق تماس با ترشحات دام آلوده به ویژه در زمان زایمان و همچنین استفاده از لبنیات آلوده به انسان منتقل می شود.

حسینی نسب با تاکید بر لزوم پرهیز از مصرف لبنیات سنتی غیرپاستوریزه توصیه کرد: شهروندان از لبنیات خام استفاده نکنند و فرآورده های لبنی پاستوریزه را از مراکز معتبر و مورد تایید تهیه کنند.

وی همچنین به دامداران توصیه کرد که در هنگام تماس با دام آلوده از وسایل حفاظت شخصی استفاده کنند و در صورت مشاهده سقط جنین در گله مراتب را به اطلاع شبکه دامپزشکی شهرستان بردسیر برسانند.  

کد مطلب 4400724

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