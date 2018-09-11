به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز سه شنبه در مراسم حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در ایالت پنسیلوانیا حضور یافت.

وی گفت: همگی با هم تلاش کنیم که آمریکا را ایمن نگه داریم.

رئیس جمهوری آمریکا بدون اشاره به نقش سازمان سیا در خلق این حادثه با هدف تأمین بهانه لازم برای تهاجم و اشغال عراق و افغانستان و بسط سلطه واشنگتن در برخی از نقاط جهان در این خصوص گفت: در این جا برای یادبود قربانیان پرواز(۹۳) در ۱۷ سال گذشته جمع شده ایم. از نمایندگان کنگره حاضر در این مراسم تشکر می کنم. همه باید تلاش کنیم تا آمریکا را ایمن نگه داریم.

وی بی آنکه به ملیت هواپیماربایان حمله به برج های دوقلو در این کشور در سال ۲۰۰۱ میلادی نیز اشاره ای کند، ادعا کرد: آمریکا هرگز تسلیم زورگوئی نمی شود. سرنوشت ما در دستان خود ما قرار گرفته است. آینده آمریکا به جای اینکه توسط دشمنانمان نوشته شوند، توسط قهرمانانمان نوشته می شود.



ترامپ با آنچه وی آن را «تروریسم خشن اسلامی» به عنوان مسبب این حادثه نام نهاد، ادعا کرد که واشنگتن به مبارزه با تروریسم ادامه می دهد!



همچنین در این مراسم، راین زینکی وزیر کشور آمریکا نیز در سخنانی گفت: ۱۷ سال پس از این رویداد در این جا جمع شده ایم تا یاد پرواز ۹۳ را گرامی بداریم. این رویداد را به یاد مبارزه برای آزادی می اندازد. نباید یاد خدمه و مسافران پرواز مذکور را فراموش کنیم.