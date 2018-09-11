به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا مرادی ظهر سه شنبه در همایش عاشورائیان ویژه هیئت های مذهبی لرستان با اشاره به اینکه برقراری نظم در بین دسته های عزاداری کار سختی بوده که نیازمند دقت ویژه ای نیز است، اظهار داشت: در این راستا و برای مشارکت دادن مردم در برقراری نظم، «پلیس یاران محرم» نظم دسته جات عزاداری را در خرم آباد برقرار می کنند.

وی یادآور شد: این پلیس یاران با کاورهای مشخصی که می پوشند با نیروهای پلیس هماهنگ هستند و همکاری لازم را در راستای برقراری نظم خواهند داشت.

سرپرست فرماندهی انتظامی خرم آباد با بیان اینکه انتظار داریم روسای هیئت های مذهبی همکاری لازم را با نیروهای پلیس برای برقراری نظم و امنیت در ایام محرم داشته باشند، تصریح کرد: همچنین تقاضا داریم موارد مشکوک امنیتی نیز به اطلاع پلیس رسانده شود.

سرهنگ مرادی خاطرنشان کرد: به روسای کلانتری ها نیز ابلاغ شده است که همکاری کامل و مطلق را با عوامل هیئت های عزاداری داشته باشند.