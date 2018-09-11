پایان برداشت برنج در گیلان/ بیش از یک میلیون تُن شلتوک برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا بذرکار بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اتمام برداشت برنج از شالیزارهای استان گیلان، اظهار کرد: براساس آمارها در سال جاری شالیکاران گیلانی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تُن شلتوک از اراضی شالیزاری گیلان برداشت شد.

وی با بیان اینکه براساس پیش بینی های انجام شده از این میزان ۷۵۰ هزار تُن برنج سفید استحصال می شود، افزود: تاکنون ۳۵۰ هزار تُن برنج سفید در شالیکوبی های گیلان از شلتوک های برداشت شده استحصال شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه این استان دارای ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری است، خاطرنشان کرد: ۱۹۰ هزار هکتار از شالیزارهای گیلان به صورت مکانیزه و ۴۸ هزار هکتار نیز به صورت دستی برداشت شده است.

وی همچنین به بیشترین رقم های برنج کشت شده در استان گیلان اشاره و تصریح کرد: هاشمی و علی کاظمی بیشترین ارقام برنج کشت شده توسط شالیکاران گیلانی بوده است.

بذرکار همچنین با بیان اینکه گیلان بعد از استان مازندران دومین تولید کننده برنج درکشور محسوب می شود، گفت: این استان ۴۰ درصد برنج کشور را تولید می کند.