۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۵۷

مسئول بسیج کارگری سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران:

طرح شیفت ایثار کارگری در ۱۲ شهرستان استان تهران کلید خورد

ری- مسئول بسیج کارگری سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران از آغاز طرح شیفت ایثار کارگری در ۱۲ شهرستان استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از واحدهای تولیدی ورامین طی سخنانی با اشاره به اینکه نیاز اساسی امروز کشور به کار جهادی و تلاش همه اقشار جامعه است، اظهار داشت: در حال حاضر کشور در جنگ اقتصادی به سر می برد و تنها با حمایت از کالای داخلی و تولید است که می توانیم دراین جنگ اقتصادی پیروز شویم.

سلیمانی در ادامه با اشاره به اینکه در نظر داریم به منظور تحقق و جامه عمل پوشاندن به کار جهادی همه اقشار و کارگران که در صف مقدم مبارزه با تحریم ها و مقابله با استکبار جهانی ایستاده اند یک ساعت کار جهادی رایگان را در کارخانه های استان تهران آغاز کنیم گفت: در طرح شیفت ایثار کارگری کارگران بسیجی مدت زمانی را قبل یا بعد از ساعت کاری موظف هستند در کار خواسته شده بنا بر تشخیص کارفرما بدون دستمزد انجام وظیفه کند و این تلاش می‌تواند به صورت یک شیفت کامل کاری یا چندین ساعت مداومت کاری باشد.

مسئول بسیج کارگری سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران گفت: این طرح به خوبی مورد قبول مدیران عامل قرار گرفته است و این طرح به صورت متمرکز در ۳۰ کارخانه و بیش از ۱۲ شهرستان استان تهران برگزار می‌شود که بالغ بر ۵ هزار بسیجی که احتمال افزایش آن تا پیش از شروع این اقدام ایثارگرانه وجود دارد بدون دستمزد برای کارفرما در کارخانه‌ها کار می‌کنند.

وی بیان داشت: کارگران اثر گذاری خود را در ۸ سال دفاع مقدس ثابت کردند و در این برهه زمانی نیز نقش مهمی در برون رفت کشور از مشکلات اقتصادی ایفا می کنند و مقرر شد که با یک ساعت کار جهادی و بدون مزد در پیش برد اقتصاد و چرخیدن بیشتر و بهتر چرخ اقتصاد گام بردارند چرا که هم اکنون تنها راه پیروزی در نبرد نابرابر با دشمن، حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی است.

طبق اعلام بسیجیان در شهرستان‌های شهریار، رباط کریم، اسلامشهر، ورامین، ری، باقرشهر، پیشوا، دماوند، فیروزکوه، پردیس، شهرقدس و قرچک به اجرا گذاشته می‌شود و به طور میانگین در هر شهرستان ۳ کارخانه به طور کامل این برنامه را انجام می‌دهد و بسیاری دیگر از تولیدی‌ها نیز ما را در این راستا همراهی می‌کنند.

