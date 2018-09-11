مشکل ساز شدن میزبانی رشت در شبکه شهرهای خلاق خوراک جهان

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر سه شنبه جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر رشت در تالار شورا برگزار شد. اگرچه دستور این جلسه انتخاب مشاوران فرهنگی این کمیسیون بود، اما یکی از مهمترین بحث های این جلسه موضوع میزبانی رشت در زمینه جشنواره شبکه شهرهای خلاق خوراک بود.

این موضوع در حالی در کمیسیون مطرح شد که طی روزهای گذشته حواشی در زمینه هزینه ۱۰ میلیارد تومانی این جشنواره برای شهرداری رشت خبرساز شده بود. جشنواره ای که در آذر ماه به میزبانی شهر رشت و با حضور اعضا از کشورهای مختلف جهان برگزار می شود و عضویت شهر رشت در این شبکه منوط به برگزاری این جشنواره است.

اگرچه نماینده رشت در شبکه شهرهای خلاق خوراک شناسی یونسکو تاکنون گزارش شفافی از سفرهای خود به کشورهای عضو به شورای شهر ارائه نداده است، اما به ادعا وی عضویت رشت در این شبکه مستلزم برگزاری این جشنواره است که تاکنون دو بار تاریخ آن به تعویق افتاده و آذرماه، آخرین فرصت است.

برخی اعضای شورای شهر نسبت به هزینه این سفرها همواره معترض بوده و در زمان شهردار قبلی نیز موافقت خود را مشروط به دریافت حامیان مالی دانستند.

در ادامه این جلسه رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر رشت با اشاره به این موضوع، گفت: شهرداری رشت دارای مشکلات نقدینگی بسیاری بوده و احتمال اینکه درسال جاری موفق به برگزاری برنامه های فرهنگی و اجتماعی خوبی نشویم بسیار است.

محمدحسن عاقل منش افزود: باید تلاش کنیم تا متولیان شهرداری در کنار فعالیت های عمرانی به مباحث فرهنگی نیز توجه کنند.

وی به میزبانی شهر رشت در جشنواره شهرهای شبکه خلاق خوراک در آذر ماه سال جاری نیز اشاره کرد و گفت: باید میزان آمادگی شهروندان در شهر و همچنین مدیریت شهری سنجیده شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر رشت با تأکید برلزوم بررسی در زمینه هزینه های برگزاری این جشنواره، خاطرنشان کرد: باید بررسی شود که آیا راهکاری برای تداوم عضویت شهر رشت در این شبکه بدون برگزاری این جشنواره وجود دارد؟

عاقل منش خواستار ارائه راهکار از سوی اعضای شورای شهر رشت شد و یادآورشد: حفظ حیثیت و آبروی شهر رشت، استان گیلان و کشور در گرو این میزبانی بوده و برگزاری صحیح این جشنواره بسیار مهم است.

عدم درآمدزایی از عنوان شهر خلاق خوراک شناسی

یکی دیگر از اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر رشت در این جلسه گفت: شهرداری تاکنون از برند شهر خلاق چه استفاده ای کرده است!؟ در حالی که استفاده درست از این برند می توانست زمینه درآمدزایی را برای شهرداری رشت فراهم کند.

بهراد ذاکری با اشاره به هزینه بر بود این عنوان برای شهر رشت، افزود: نبود یک کارشناس در این زمینه سبب شده که نتوانیم از این عنوان در راستای درامدزایی بهره لازم را ببریم.