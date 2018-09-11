زیرساخت های ارتباطی روستایی مهاباد فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال محمود زاده عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری مهاباد اظهارداشت: مشکلات باطری در دکل های مخابرات و نبود سیستم های خنک کننده سبب شده است که بیشتر مواقع ارتباط تلفنی روستاهای بخش خلیفان قطع باشد.

وی با بیان اینکه برخی از روستاهای این شهرستان ارومیه روستاهای گردشگری باباعلی و بایین دره تحت هیچ خدمات ارتباطی نیستند اضافه کرد: طی چهار سال گذشته تلفن ثابت در این شهرستان توزیع نشده است.

محمود زاده افزود: چهار هزار و ۶۰۰ واحد از مسکن مهر مهاباد بدون تلفن ثابت هستند این در حالی است دیگر امکانات رفاهی شامل برق، گاز و آب آنها تامین شده است.

فرماندار مهاباد نیز در این جلسه اظهار داشت: این شهرستان جزو شهرستان های گردشگرپذیر جنوب غربی کشور است اما از لحاظ زیرساخت های ارتباط جاده ای با مشکلات زیادی شامل نبود آنتن دهی تلفن همراه مواجه است.

ایرج شجاعی ادامه داد: اکثر مناطق جاده ای مهاباد به سمت مسیرهای بوکان، سردشت و پیرانشهر آنتن دهی تلفن همراه ندارد و این امر موجب رنجش مسافران و گردشگران این شهرستان می شود.

وی یادآور شد: لیست ۱۲ روستای بخش خلیفان که اینترنت خانگی را خواستار هستند به استان ارسال شده است و طبق وعده مسوولان این مناطق تا پایان سال به اینترنت وصل می شود.