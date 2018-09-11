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۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۲۰:۱۹

نماینده مردم دلفان و سلسله در مجلس انتقاد کرد:

اکثر روستاهای سلسله از نظر آنتن دهی موبایل دچار مشکل هستند

اکثر روستاهای سلسله از نظر آنتن دهی موبایل دچار مشکل هستند

الشتر- نماینده مردم دلفان و سلسله در مجلس شورای اسلامی گفت: اکثر روستاهای شهرستان سلسله ازنظر آنتن دهی موبایل دچار مشکل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رستمیان عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری فیروزآباد گفت: از مدیران کل انتظارداریم  که در جلسات شرکت کنند زیرا تصمیم گیری با مدیر کل است و مدیر است که در جلسه تصمیم قاطع را می گیرد.

وی با بیان اینکه از فرماندار سلسله تشکر می کنم، در بخش اشتغال و طرح‌های استانی سلسله را از رتبه آخر استانی به رتبه اول استانی رسانده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه بیشتر درآمدهای ما از راه کشاورزی و دامپروری است، اگر طرح اصلاح نژاد دام صورت بگیرد هزینه ها همان است اما راندمان تولید بیشتر می شود.

نماینده مردم دلفان و سلسله در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متاسفانه اکثر روستاهای این شهرها از لحاظ آنتن دهی موبایل دچار مشکل هستند.

رستمیان با اشاره به اینکه در بحث آب رسانی روستایی اقدامات خوبی صورت گرفته است که جای تقدیر دارد، ادامه داد: در بخش گازرسانی هنوز روستاهای ما دچار مشکل هستند که باید مشکل مردم حل شود.

کد مطلب 4400793

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