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۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۲۳:۴۷

سرپرست فرمانداری شادگان:

مشکلات بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان بررسی می شود

مشکلات بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان بررسی می شود

شادگان - سرپرست فرمانداری شادگان با تأکید بر لزوم ارتقای سطح خدمت رسانی به بیماران، از بررسی مشکلات بیمارستان شهید معرفی زاده این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حاجیان شامگاه سه شنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان شهید معرفی زاده در جمع خبرنگاران اظهارکرد: مراکز درمانی رابطه مستقیم با زندگی و سلامت افراد دارند و باید خدمات به بهترین نحو به بیماران ارائه شود.

وی بر لزوم ارتقای سطح خدمت رسانی در حوزه سلامت تاکید کرد و افزود: تحول در خدمات رسانی به بیماران و همچنین نظارت بر نحوه عملکرد مراکز درمانی از جمله اهداف این بازدید است.

سرپرست فرمانداری شادگان در ادامه گفت: از کارکنان بیمارستان انتظار می رود همچنان که همیشه سعه صدر داشته و با مهربانی و دلسوزی به خدمت رسانی به بیمارن مشغول هستند، از بیماران و همراهان آنها دلجویی کرده و شرایط آنها را درک کنند.

وی تاکید کرد: رسیدگی و ارائه خدمات بهینه به بیماران و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع مشکلات درمانی آنها باید در اولویت کار مدیران، مسئولان و پزشکان بیمارستان قرار گیرد.

حاجیان در پایان با بیان اینکه مشکلات بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان بررسی می شود، عنوان کرد: مسئول و پرسنل بخش‌های مختلف بیمارستان باید در راستای بهبود وضعیت موجود و ارتقای سطح خدمات به بیماران تلاش کنند.

کد مطلب 4400811

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