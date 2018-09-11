به گزارش خبرنگار مهر، سعید حاجیان شامگاه سه شنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان شهید معرفی زاده در جمع خبرنگاران اظهارکرد: مراکز درمانی رابطه مستقیم با زندگی و سلامت افراد دارند و باید خدمات به بهترین نحو به بیماران ارائه شود.

وی بر لزوم ارتقای سطح خدمت رسانی در حوزه سلامت تاکید کرد و افزود: تحول در خدمات رسانی به بیماران و همچنین نظارت بر نحوه عملکرد مراکز درمانی از جمله اهداف این بازدید است.

سرپرست فرمانداری شادگان در ادامه گفت: از کارکنان بیمارستان انتظار می رود همچنان که همیشه سعه صدر داشته و با مهربانی و دلسوزی به خدمت رسانی به بیمارن مشغول هستند، از بیماران و همراهان آنها دلجویی کرده و شرایط آنها را درک کنند.

وی تاکید کرد: رسیدگی و ارائه خدمات بهینه به بیماران و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع مشکلات درمانی آنها باید در اولویت کار مدیران، مسئولان و پزشکان بیمارستان قرار گیرد.

حاجیان در پایان با بیان اینکه مشکلات بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان بررسی می شود، عنوان کرد: مسئول و پرسنل بخش‌های مختلف بیمارستان باید در راستای بهبود وضعیت موجود و ارتقای سطح خدمات به بیماران تلاش کنند.