ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در ایجاد نشاط اجتماعی موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی بهادری،سه شنبه شب در آیین افتتاح نمایشگاه سراسری کتاب در ارومیه با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه های کتاب استانی در ترویج فرهنگ کتابخوانی موثر است اظهارداشت: در بحث ترویج فرهنگ کتاب خوانی نیازمند انجام کارهای زیادی هستیم که باید تک تک افراد جامعه احساس مسئولیت کرده و برای پویایی این فرهنگ تلاش کنند.

وی با بیان اینکه در کشور ما فرهنگ مطالعه و کتابخوانی بسیار ضعیف است خاطرنشان کرد: باید زمینه حفظ فرهنگ مکتوب در کشور فراهم شود چرا که نسل های آینده ما با استفاده از فرهنگ مکتوب می توانند از تجربیات موجود در راستای رشد و شکوفایی بهره ببرند و در واقع ما به نسل آینده در خصوص انتقال این فرهنگ بدهکار هستیم.

بهادری با بیان اینکه در کشور های خارجی میلیون ها نسخه کتاب به چاپ می رسد، که در این خصوص ما در کشور با مشکل مواجه هستیم افزود: باید نمایندگان ملت، مسئولین، ناشران، صاحبان کتاب فروشی ها و تمامی افرادی که در این عرصه فعالیت دارند نهایت سعی و کمک خود را در گسترش این فرهنگ کرده و با آشتی دادن مردم با کتاب، جامعه ای امیدوارتر، خوش بین تر، سالم تر و پر انرژی تری را ایجاد کنند.

وی گفت: مردم کتابخوان، اسپانسر های صنعت کتاب هستند و در توسعه فرهنگ کتابخوانی نقش بسزایی دارند و هر چقدر فرهنگ کتابخوانی گسترش یابد در شکل زندگی ما تاثیر خواهد داشت و ما باید بیش از این ها بر روی گسترش این فرهنگ کار کنیم.

شانزدهمین نمایشگاه سراسری کتاب ارومیه با همکاری موسسه نمایشگاه های تهران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فرمانداری، استانداری آذربایجان غربی و شهرداری ارومیه و همچنین انتظامی استان برگزار می شود.

نقد کتاب، معرفی شخصیت ها، برپایی کارگاه های نقاشی، قصه گویی برای کودکان توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، پرپایی غرفه دل در مورد بیان احساسات و عواطف و برپایی کارگاه های آموزشی از جمله برنامه های جنبی این نمایشگاه است.

۲۶۴ ناشر از سراسر کشور در این نمایشگاه حضور دارند و۶۳ هزار و ۵۵۰ عنوان کتاب در موضوعات مختلف به نمایش گذاشته شده است.

کتاب های نمایشگاه با تخفیف ۳۰ درصدی و با خرید بن کارت های الکترونیکی از شعبه بانکی مستقر در نمایشگاه عرضه می شود.