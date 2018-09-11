«دوترته» طرح کودتا علیه خود را فاش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین امروز سه شنبه در سخنانی از طرح کودتا علیه خود خبر داد.

رئیس جمهوری فیلیپین در این باره گفت: من از ارتش خواسته ام تا اطلاعات مربوط به توطئه کودتا توسط یک کشور ثالث را از طبقه بندی خارج کند.

وی ادامه داد: بر اساس شواهی و مدارکی که یکی از کشورهای دوست در اختیار ما قرار داده است، گروهی از مخالفان با حمایت تعدادی از نظامیان این کشور شامل یکی از سناتورها می خواستند علیه من کودتا کنند.

رودریگو دوترته تأکید کرد: ارتباط میان این افراد را نیز در آینده فاش می کنم.