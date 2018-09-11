۶۶ میلیارد تومان برای حوزه فرهنگی ایلام هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر سه شنبه در نشست خبری مشترک با وزیر ارشاد افزود: امسال بیش از ۶۶ میلیارد تومان از محل اعتبارهای استانی به فعالیت های فرهنگی، مذهبی و ... اختصاص می یابد.

وی ادامه داد: برای بهبود زیرساخت های فرهنگی چند تصمیم مهم گرفته شده که مهمترین آن احداث مجتمع فرهنگی، تجاری هفت طبقه در زمین محل سینمای سابق شهر ایلام است که یک طبقه آن به سینما اختصاص دارد.

استاندار ایلام احداث تالار مرکزی با ۷ هزار متر مربع و احداث برج هنر را از دیگر طرح های فرهنگی این استان عنوان کرد که ساخت آنها در دست اجرا قرار دارد.

به گفته سلیمانی دشتکی، اگرچه در این تفاهم نامه با اعتبار مشخص و برای مدت سه سال منعقد شده ولی استانداری ایلام بیشتر از این اعتبار حمایت مالی برای اجرای طرح های فرهنگی خواهد داشت.

وزیر ارشاد روز گذشته در سفری ۲ روزه به استان ایلام آمد که در این سفر دیدار با هنرمندان، حضور در نشست شورای فرهنگ عمومی، انعقاد تفاهم نامه با استانداری ایلام و نشست با خبرنگاران گنجانده شده بود.