به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه سه شنبه در نشست با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور در سخنانی با تسلیت فرار رسیدن ماه محرم، اظهار داشت: باید از معنویات این ماه بهره مند شویم.

ماموریت کمیته امداد در راستای اهداف قرآن و اهل بیت است

وی با اشاره به چهارمین سفر رئیس کمیته امداد به استان لرستان، عنوان کرد: ماموریت کمیته امداد در راستای اهداف قرآن و اهل بیت است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد، بیان داشت: توجه به محرومین، ایجاد اشتغال، فقرزدایی، برقراری عدالت، تحصیل و ... از جمله ماموریت های کمیته امداد بوده که در راستای اهداف قرآن و اهل بیت است و از این جهت، کار کمیته امداد تقدس دارد.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه فعالیت های کمیته امداد در استان خوب است، تصریح کرد: با این وجود با توجه به شرایط امروز کشور و جنگ اقتصادی و تورمی که به وجود آمده مسئولیت کمیته امداد سنگین تر شده است.

کمیته امداد برنامه ریزی جدیدی برای افراد تحت پوشش خود داشته باشد

وی با تاکید بر اینکه تنها قشری که به آنها فشار مضاعف وارد می شود قشر تحت پوشش کمیته امداد هستند، تصریح کرد: در این راستا مسئولیت کمیته امداد سنگین تر است و در این راستا یک برنامه ریزی جدید با توجه شرایط جدید باید از سوی کمیته امداد صورت گیرد و مددجویان را مورد حمایت و تحت پوشش قرار داد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه دشمن نیز به دنبال این بوده که این قشر را به واسطه ایجاد نارضایتی از حکومت، دولت و نظام جدا کند، گفت: این قشر بیشتر مورد هدف است و نیازمند به این بوده که کمیته امداد برنامه ریزی جدیدی برای افراد تحت پوشش خود داشته باشد.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه این امر در لرستان بیش از گذشته است، افزود: همچنین حضور کمیته امداد در بحث اشتغال و خودکفایی در لرستان بیشتر باشد و این امر به این دلیل بوده که ما در استان صنعت و مراکز اشتغالزایی مطلوبی نداریم و کشاورزی استان نیز دیم بوده و درآمد خوبی ندارد و بیکاری و مشکلات اقتصادی در لرستان فراوان است.

حضور کمیته امداد در امر اشتغال و خودکفایی لرستان تقویت شود

وی با بیان اینکه کمیته امداد به دلیل اینکه اشتغال های کوچکی را مدیریت می کند و در استان این نوع اشتغال بیشتر جواب می دهد، این امر باید در دستور کار قرار گیرد، ادامه داد: در این راستا حضور کمیته امداد در امر اشتغال، خودکفایی و ... در لرستان تقویت شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد، تصریح کرد: امسال خوشبختانه مسئله زکات در استان رشد خوبی داشته است و رضایت بخش بوده است و استقبال مردم در این زمینه به دلیل برنامه ریزی، نظارت و دخالت دادن دستگاههای مرتبط با ایجاد چهار کمیته مختلف در استان بوده است.

آیت الله میرعمادی، تاکید کرد: این امر نشان می دهد که اگر ما خوب عمل کنیم مردم اعتماد می کنند و به صحنه می آیند.