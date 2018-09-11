زیرساخت های ارتباطی در روستاها توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آذری جهرمی سه شنبه شب در جلسه شورای اداری ارومیه اظهارداشت: با وجود توسعه ارتباطی در شهرها در سطح روستاهای این استان با مشکل مخابراتی و ارتباطی روبرو هستیم که امسال تلاش می کنیم بخشی از این مشکلات رفع شود.

وی با اعلام اینکه طبق برنامه ششم توسعه باید ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور دارای شاخص های ارتباطی مناسب باشد افزود: متاسفانه برای تحقق این هدف راه زیادی پیش رو داریم.

جهرمی از سهم ۲۸ درصدی روستاهای آذربایجان غربی در بهره مندی کامل از خدمات ارتباطی شامل اینترنت، تلفن ثابت و تلفن همراه خبر داد و اضافه کرد: این سهم در کشور ۴۴ درصد و در روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور ۵۴ درصد است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۴۲ شهر در استان آذربایجان غربی به خدمات نسل ۳ و ۴ وصل هستند و در حال حاضر پهنای باند به ۳۰۶ بر ثانیه رسیده است عنوان کرد: امسال ۶۰۰ روستای آذربایجان غربی نیز تا پایان سال از نسل سوم به نسل چهارم انتقال می‌یابد

جهرمی با بیان اینکه ۷۰ درصد شبکه ارتباطی عراق از مرز پیرانشهر و این استان انجام می گیرد که این مهم نشان‌دهنده مزیت ارتباطی این استان است اضافه کرد: آذربایجان غربی به لحاظ توسعه و فضای کسب و کار، پنجمین استان کشور است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه آذربایجان غربی در شاخص فناوری اطلاعات در رتبه ۲۸ قرار دارد افزود: علت اصلی آن بیسوادی و کم سوادی است که باید تلاش شود شاخص سواد استان بالا برود.

وی با اعلام اینکه سال گذشته ۲۲۰ میلیارد تومان در حوزه ارتباطات و مخابرات هزینه شد عنوان کرد: ۲۰۰ کیلومتر از مسیرهای ارتباطی استان که فاقد پوشش ارتباطی هستند از همین فردا اجرای این پروژه و حل مشکلات پیش رو مرتفع شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: موضوع جاده ای و طولانی بودن استان، مرز ترانزیتی، مسیر های کوهستانی باعث ایجاد مشکلاتی در حوزه ارتباطی و مخابراتی شده است که امسال بخشی از این مشکلات با طرح های در دست اجرا رفع می شود.

جهرمی اظهار داشت: ۲۸ درصد روستاهای آذربایجان غربی هر سه نوع خدمات ارتباطی را دارند و ۳۴ درصد دو ارتباط را دارند، ۳۲ درصد نیز تک ارتباطی بوده و ۴ درصد دیگر نیز هیچ گونه ارتباطی ندارند.