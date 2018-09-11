به گزارش خبرنگار مهر، عباس حیدری در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان یزد با اشاره به آلودگی‌های زیست محیطی که در بخش‌های مختلف یزد گزارش شده است، اظهار داشت: برای حل مشکلات در این حوزه ابتدا باید به صورت تخصصی منشأ یابی شود.

وی بیان کرد: دیدگاه‌های مختلفی در زمینه آلودگی‌های گزارش شده در بخش‌ها مطرح بوده و بخشی از آنها مربوط به گلخانه‌ها و دپو شدن پسماندهای آن پیرامون روستاها است که البته لازم است در این زمینه بررسی‌های کارشناسی و میدانی نیز صورت گیرد.

فرماندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود در مورد بازارچه‌ای که در شاهدیه با عنوان جمعه بازار فعالیت می کند، افزود: شکایاتی در مورد عدم رعایت ضوابط بهداشتی توسط برخی غرفه‌داران محصولات غذایی، بهداشتی و آرایشی دریافت شده است.

حیدری خاطرنشان کرد: هیئت امنا و شورای شهر شاهدیه با هماهنگی شهرداری، اداره اوقاف و امور خیریه، مرکز بهداشت و نیروی انتظامی طی نشستی مسائل بهداشتی، ترافیکی، انتظامی و سایر موارد را بررسی کنند و با کنترل و نظارت دقیق اقدامات لازم در این زمینه صورت پذیرد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این اصل که در ماه محرم مواردی که با بهداشت و سلامت مردم ارتباط دارد، باید با جدیت بیشتری دنبال شود، بیان کرد: در این زمینه نظارت های قانونی با دقت و جدیت انجام شود.

فرماندار یزد ادامه داد: سازمان تبلیغات استان یزد نیز با هماهنگی دستگاه های اجرایی به ویژه شهرداری و مرکز بهداشت، در زمینه پخت غذای نذری و مسائل بهداشتی و اهمیت سلامت شهروندان به مسئولان تدارکات هیئت های مذهبی و مساجد و حسینیه ها آموزشهای لازم را ارائه دهند.