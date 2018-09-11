آذربایجان غربی پایلوت اجرای طرح دولت الکترونیک معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شهریاری سه شنبه شب در جلسه شورای اداری ارومیه اظهارداشت: در این زمینه تفاهم نامه ای بین استانداری آذربایجان غربی و سازمان برنامه و بودجه استان استان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشته شود که طی آن تفاهم نامه در یک بازه زمانی متناسب کلیه دستگاههای اجرایی استان به صورت الکترونیکی خدمت رسانی کنند.

وی همچنین خواستار راه اندازی شهرک دیجیتال و رباتیک در استان باتوجه به فعالیت صنایع تبدیلی و کارخانجات که عموما مشکل تکنولوژی و فرسودگی دستگاهها دارند شد و افزود: استفاده از ظرفیت منطقه آزاد که می تواند بعنوان قطب دیجیتال کشور با توجه به همسایگی با کشورهای مختلف و دروازه اروپا مطرح شود.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه راه اندازی مرکز تجارت دیجیتال جاده ابریشم در منطقه آزاد می تواند زمینه ساز توسعه استان شود ادامه داد: با راه اندازی این مرکز امکان اعطای تسهیلات و امکانات زیرساختی لازم برای شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های حوزه وب و موبایل در استان فراهم می شود.

شهریاری با بیان اینکه آذربایجان غربی در سالهای بعد از انقلاب به دلایل امنیتی دولت شاهد سرمایه گذاری ناچیزی در استان بودیم افزود: در حال حاضر به برکت وجود نیروهای نظامی انتظامی و امنیتی استان آذربایجان غربی جزو ۵ استان امن کشور است و این مسئله زمینه حضور سرمایه گذاران داخی و خارجی در استان را فراهم می کند.

وی به شرایط ویژه استان اشاره کرد و گفت: با وجودی که بسیاری از دشمنان انقلاب اسلامی برای ضربه زدن به ایران اسلامی با یکدیگر متحد شده اند ، مردم کشورمان با وحدت و همدلی و آگاهی در برابر توطئه های دشمنان ایستاده اند و توطئه های آنان را خنثی می کنند و نمونه آن را در بی اعتنایی مردم به فراخوان های ضد انقلاب می توان دید.

وی با اشاره به نقش مهم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف و بویژه دولت الکترونیک گفت: مبارزه وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات با فساد اقتصادی با ایجاد دولت الکترونیک را می تواند دید که این مبارزه اعتماد عمومی مردم به نظام را به همراه داشته است.

استاندار آذربایجان غربی گفت: با اشاره به جایگاه پنجم استان در توسعه زیر ساخت های ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: متاسفانه رتبه پایین استان در بی سوادی موجب شده شاخص بهره مندی استان در حوزه فناوری اطلاعات به رتبه ۲۸ کشور نزول پیدا کند.