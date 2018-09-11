به گزارش خبرنگار مهر، سید پرویز فتاح شامگاه سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در سخنانی با تقدیر از حمایت های نماینده ولی فقیه در لرستان از کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان، اظهار داشت: نگاه آیت الله میرعمادی به بحث رفاه مردم و رسیدگی به نیازمندان، حوزه کمیته امداد را تقویت می کند.

وی با بیان اینکه طی پنج ماه گذشته میزان درآمدهای کمیته امداد لرستان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۷ درصد افزایش یافته است، عنوان کرد: این امر، با وجود این اوضاع و احوال و وضع اقتصادی، نشانه وفاداری و موقعیت شناسی مردم است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با تاکید بر اینکه ما از کمیته امداد استان حمایت کرده ایم و حمایت خواهیم کرد، افزود: دولت نیز تصمیماتی گرفته است و طی ماه جاری برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد بن کالا توزیع می شود و طی ماههای آینده نیز مقرر شده که توزیع شود.

فتاح با تاکید بر اینکه برنامه ریزی هایی کرده ایم که رسیدگی ها دقیق تر و بهتر شود، ادامه داد: البته ممکن بوده که نتوانیم همه این تورم را جبران کنیم، چرا که تورم از رسیدگی های ما جلوتر است، اما تلاش ما باید مضاعف شود و از دولت و مجلس بیشتر حمایت بگیریم.

وی با اشاره به اینکه ۸۰۰ واحد سهمیه مسکن روستایی به لرستان داده ایم تا با همکاری سپاه احداث شوند، گفت: منابع این امر غیر دولتی و آماده است و تا پایان امسال این ۸۰۰ واحد باید به سرانجام برسد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به بازدید از دو شهرستان پلدختر و کوهدشت، گفت: طی چهار سفر گذشته از همه شهرستان های استان بازدید کرده ایم.

فتاح با بیان اینکه کمیته امداد در این شرایط حساس کشور از نظر اقتصادی و وضع نیازمندان و مددجویان همراه مردم است، گفت: مقام معظم رهبری نیز تاکید دارند که همت خود را بیشتر و دقیق تر کنیم تا قشر آسیب پذیر در این فضای اقتصادی کمترین آسیب را داشته باشند.

وی با اشاره به جذب تسهیلات اشتغال در استان به صورت ۱۰۰ درصدی، گفت: امسال نسبت به سال قبل این میزان دو برابر شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان اینکه سقف وام قرض الحسنه روستایی تا ۵۰ میلیون تومان است، گفت: همچنین این میزان در شهرها ۲۰ میلیون تومان است که به رئیس جمهور نامه نوشته ایم در شورای پول اعتبار افزایش آن، تصویب شود که به احتمال زیاد سقف آن بالا می رود.

فتاح همچنین از پرداخت وام های خرد ضروری به مددجویان خبر داد.