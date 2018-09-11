۶۰۰ کیلو تریاک در یزد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ منوچهر نصیری اظهار داشت: در راستای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ، ماموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی متوجه شدند قاچاقچیان قصد انتقال یک محموله موادافیونی از یزد به دیگر استان‌ها را دارند.

وی ادامه داد: با کسب این خبر، ماموران انتظامی ضمن کنترل تحرکات قاچاقچیان محل اختفا و دپوی آنها را در حاشیه شهر یزد شناسایی و در یک عملیات منسجم و برنامه ریزی شده وارد عمل شدند.

نصیری خاطرنشان کرد: ماموران در این عملیات، ۶۰۰ کیلوگرم تریاک را از این محل کشف و یک قاچاقچی را نیز دستگیر کردند.