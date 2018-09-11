به گزارش خبرنگار مهر، هادی بهادری سه شنبه شب در جلسه شورای اداری ارومیه با اشاره به اهمیت حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات در بخشهای پیشگیری از فساد اداری و توسعه اقتصادی اظهارداشت: با وجود ظرفیت انسانی خوب، سرمایه‌گذاری مناسبی در حوزه آی‌ تی در استان صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر اینکه فاصله استان ما با استان‌های همجوار در حوزه آی‌تی بسیار زیاد است، عنوان کرد: حضور دلالان در کشاورزی هم سبب زیان کشاورزان و هم مردم شده است که با ایجاد برنامه در حوزه آی‌تی دلالان را می توان حذف کرده و هزینه‌ها را بسیار کاهش داد.

بهادری با اشاره به اینکه خدمات حوزه آی‌تی در برابر پولی که از مردم گرفته می‌شود باید خیلی بیشتر از خدمات کنونی باشد اضافه کرد: استفاده درست از ابزار فناوری اطلاعات کشور را از سوء مدیریت و گسترش فساد در بخش‌های مختلف نجات می‌دهد و باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این بستر را فراهم آورد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده درست از ابزار فناوری اطلاعات کشور را از سوء مدیریت و گسترش فساد در بخش‌های مختلف نجات می‌دهد و باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این بستر را فراهم آورد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از یک هزار و ۶۰۰ نفر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات فارغ‌التحصیل در آذربایجان غربی داریم با این حال در بسیاری از روستاها و پاسگاه‌های مرزی در ارتباط‌گیری با مشکل روبرو هستیم.