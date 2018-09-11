برخی به دنبال تحمیل افراد مورد نظر خود در انتصاب دستگاه ها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ‌مصطفی سالاری بعدازظهر سه شنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به گیلان با اشاره مصوبات سفر ریاست جمهوری در این استان، اظهارکرد:‌ بیش از وعده های داده شده در این سفر در استان گیلان مصوب و اجرا شده است.

وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین پروژه های قابل بهره برداری در دهه فجر سال جاری افتتاح پروژه راه آهن گیلان است، گفت: راه آهن یکی از بزرگترین پروژه های در حال اجرا بعد از گذشت چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی در گیلان است که در دهه فجر امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

استاندارگیلان با بیان اینکه باید از تمام ظرفیت‌های گیلان برای توسعه این استان استفاده شود، افزود: برخی به انتصابات انجام شده درباره بخشداری‌های گیلان معترض بوده اند.

وی با بیان اینکه این افراد درصدد تحمیل افراد موافق خود در انتصابات دولتی هستند، خاطرنشان کرد: رفتار و عملکرد این افراد به ضرر منافع عمومی بوده و این افراد باید به جای سیاسی‌ کاری‌ به فکر حل مشکلات مردم باشند.

سالاری انتصابات انجام شده در بخشداری‌های گیلان را قانونی دانست و گفت:‌ به جای این مانع در امور دولتی‌ بهتر است این افراد صادقانه به مردم خدمتگذاری کرده و در مسیر توسعه ‌و پیشرفت استان سنگ‌اندازی نکنند.

وی با بیان اینکه نباید عوام فریبانه عمل کنیم، افزود: باید به مردم خدمت کرد و نباید دنبال افراطی گری و ایجاد هیاهو در جامعه باشیم.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه اشتغال اولویت دولت است، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم با همدلی و تعامل و خدمت صادقانه مشکلات مردم را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه حل معضل پسماند ‌استان‌های شمالی ‌کشور یکی دیگر از اولویت‌های دولت است، تصریح کرد: مشکلات استان‌ گیلان در این حوزه بسیار جدی تر از سایر مناطق دیگر کشور است که باید با نگاه کارشناسی برای حل آن چاره اندیشی شود.

سالاری ادامه داد: انباشت زباله‌ها در منطقه سراوان رشت، ‌ نفوذ شیرابه‌های آن به سمت رودخانه های گوهر رود و زرجوب حیات تالاب بین‌المللی انزلی را نیز در معرض خطر قرار داده لذا باید در کمترین زمان ممکن این مشکلات را حل کنیم.