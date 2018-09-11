ضعف آنتن دهی در شهرهای مرزی آذربایجان غربی رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهروز بزرگر سه شنبه شب در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی اظهارداشت: در حال حاضر بدلیل ضعف شبکه های ارتباطی و مخابراتی در شهرهای مرزی مردم از سایر کانال های خارجی استفاده می کنند و کم کم مردم با فرهنگ و زبان خود بیگانه می شوند.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی از محرومیت جدی و تاریخی رنج می برد افزود: در استان کارخانه دولتی یا خصوصی که از بودجه ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت های وابسته به دولت تزریق شود، نداریم که در این حوزه وزارت ارتباطات سرمایه گذاری کند دولت باید به استان توجه ویژه ای داشته باشد.

بزرگر خواستار افزایش اشتغالزایی بخش ارتباطات در روستاها و تقویت دفاتر پست بانکی شد و ادامه داد: در کنار امنیت پایدار که در استان وجود دارد دولت باید دولت اهتمام جدی داشته باشد تا بتوان امنیت شغلی را نیز برای همگان ایجاد کرد.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر ارتباطات افزود: به عنوان وزیر انتظار می‌رود این است که با اعتبارات ناچیز نمی‌توان عقب ماندگی استان را برطرف کرد از این رو درخواست می کنیم مشکلات این منطقه بیشتر از پیش در جلسه هیئت دولت گزارش شود تا بتوان شکافی که در استان نسبت به دیگر مناطق کشور ایجاد شده است را برطرف کرد.

بزرگر گفت: این استان در مسیر دروازه اروپا و آسیا قرار گرفته بنابراین با استفاده از این ظرفیت می‌توان هم استان را ازبسیاری مزایا برخوردار کرد و هم چندین استان دیگر را با مزایای این مرزها مدیریت کرد بنابراین زحماتی که در بحث‌های مختلف کشیده می‌شود نباید بی‌نتیجه بماند.