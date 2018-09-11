به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا امیری امروز سه‌شنبه در هشتمین جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان کرمانشاه اظهار داشت: در راستای مقابل قاچاق تعامل و همکاری خوبی بین اعضای کمیسیون و کمیته‌ها وجود دارد.

وی افزود: مهمترین اقدامات مقابله با قاچاق در حوزه انتظامی تشکیل قرارگاه مبارزه با قاچاق کالاست که در راستای عملیاتی کردن منویات رهبر معظم انقلاب از سال ۹۴ تشکیل شد.

رییس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از انجام ۴۵ طرح عملیاتی علیه قاچاقچیان دانه‌درشت در سطح استان خبر داد و افزود: تقویت گلوگاه‌های و ایستگاه‌های ایست و بازرسی مواصلاتی انجام شده که حجم بیشتر کشفیات در این زمینه بوده است.

سرهنگ امیری سرکشی از انبارها و باراندازها در داخل با همکاری تعزیرات و انجام اقدامات فرهنگی را از جمله دیگر اقدامات مقابله با قاچاق کالا در استان اعلام کرد.

به گفته وی، در پنج ماهه امسال ۱۲ باند قاچاق کالا در استان کرمانشاه متلاشی شده که نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است.

رییس پلیس آگاهی استان کرمانشاه تعداد متهمان دستگیر شده در این زمینه را ۸۸۰ نفر عنوان کرد و افزود: ۶۱۵ خودرو نیز از قاچاقچیان توقیف شده است.

سرهنگ امیری با بیان اینکه در این مدت یک میلیون نخ سیگار قاچاق نیز در استان کشف شده است، گفت: سیگارهای قاچاق کشف شده در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

وی همچنین ارزش کالاهای کشف شده در استان را ۲۸۶ میلیارد ریال اعلام کرد و بیان داشت: بیشترین کالاهای قاچاق خروجی از استان مربوط به احشام و سوخت است.