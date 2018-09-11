به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه سهشنبه در جمع خبرنگاران به مشکلاتی که برای بیمارستان امام خمینی (ره) کرج طی ماههای اخیر به وجود آمده اشاره کرد و گفت: تلاش بسیاری برای رفع مشکلات انجامشده است، امیدواریم طی هفته آینده وضعیت این بیمارستان تعیین تکلیف نهایی شود.
وی با اشاره به برگزاری مناقصه بیمارستان در دو مرحله و حضور چهار سرمایهگذار برای خرید، گفت: به نظر میرسد، هفته آینده بتوان به نتیجه قطعی و تعیین تکلیف نهایی برسیم.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: سرمایهگذاران این بیمارستان درصورتیکه شرایط استان و دانشگاه علوم پزشکی را بپذیرند، میتوانند وارد مرحله خرید شوند، یکی از این شرایط نگهداشتن کارکنان بیمارستان است.
کولیوند با اشاره به مذاکرات انجامشده، گفت: دانشگاه علوم پزشکی شرایط خرید بیمارستان را تعیین کرده است، خریداران باید شرایط را رعایت کنند.
وی در بخش دیگری تشکیل هیئتامنا برای اداره بیمارستان را یکی دیگر از راههای پیش رو اعلام کرد و گفت: درصورتیکه سرمایهگذاران حاضر به انعقاد قرارداد به هر دلیلی نشدند، بیمارستان بهصورت هیئتامنایی اداره خواهد شد.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بلافاصله بعد از اعلام انصراف خریدار یا خریداران، هیئتامنای بیمارستان تشکیل و هیئتامنا علاوه بر انتخاب رئیس بیمارستان به فعالیتهای این بیمارستان نظارت خواهد کرد.
کولیوند در بخش دیگری اعلام کرد: کارکنان بیمارستان نباید نگرانی داشته باشند در هر دو صورت آنها وضعیت آنها حفظ خواهد شد.
وی ادامه داد: متأسفانه در این مدت عدهای تلاش میکردند تا کارکنان را از ادامه همکاری با بیمارستان مأیوس کرده و به هر ترفندی دست زدند تا کارکنان بیمارستان نتوانند در شرایط عادی و آرام به انجاموظیفه خود بپردازند.
به گفته نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی کارکنان بیمارستان جزو سرمایههای ارزشمند این استان بوده و نباید شایعات در انجام وظایف آنان خللی ایجاد کند یقیناً با تعیین تکلیف وضعیت بیمارستان، حقوق و مزایای همه کارکنانی که پرداختنشده، تمام و کمال پرداخت خواهد شد.
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