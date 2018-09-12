باید با صبر و تعامل به خواسته های مردمی نمایندگان مجلس پاسخ دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر روز گذشته آئین تکریم و معارفه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزشوپرورش با حضور سید محمد بطحایی در ساختمان شهید رجایی برگزار شد.
در این مراسم از زحمات یوسف نجفی معاون سابق حقوقی تجلیل و حکم انتصاب امیرعلی نعمت الهی توسط وزیر آموزشوپرورش به وی اعطا شد.
معاون سابق حقوقی و امور مجلس وزارت آموزشوپرورش نیز در این آئین اظهار کرد: حوزه معاونت حقوقی یکی از معاونتهای مهم و پرکاری است که نیازمند صبر و تعامل است لذا همراهی و تعامل خوبی که بین آموزشوپرورش و نمایندگان مجلس برقرارشده است نتیجه نوع مدیریت این معاونت در یک سال اخیر است.
وی افزود: در برنامه ششم توسعه تلاش کردیم ۲۵ حکم قانونی برای معلمان وارد کنیم در بودجه ۹۷ با تلاشهایی که صورت گرفت بیش از ۶هزار و۷۰۰ میلیارد تومان سهم آموزشوپرورش را افزایش دادیم
نجفی تصریح کرد: در این مدت سعی کردیم آموزشوپرورش را در جامعه و در بین دستگاهها بهعنوان یک اولویت مطرح کنیم.
معاون جدید حقوقی و امور مجلس وزارت آموزشوپرورش در این آئین اظهار کرد: امیدوارم بتوانم با کمک همکاران حوزه حقوقی و امور مجلس سیاستهای وزیر آموزشوپرورش را در این حوزه بهخوبی اجرایی کنم.
همچنین سید محمد بطحایی در این مراسم با عرض تسلیت و تعزیت ایام سوگواری محرم اظهار کرد: حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس جزء سختترین حوزههای کاری در آموزشوپرورش است.
وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی همواره باسیل خواستههای مردم در حوزههای انتخابیه خود مواجه هستند، توقعاتی که در سالهای اخیر به شدت افزایشیافته و از طرفی مشکلاتی مانند بیکاری، اقتصادی و... باعث فشار مضاعف به نمایندگان شده است و طبیعتاً نمایندگان برخی ازاین فشارها در حوزه آموزش و پرورش را به ما منتقل میکنند لذا معاونت حقوقی و امور مجلس باید با صبر زیاد و تعامل سازنده به خواستههای مردمی نمایندگان پاسخ دهد.
وی اظهار کرد: تعامل با قانونگذاران میتواند ظرفیتهای خوبی را در آموزش و پروش ایجاد کند و این کار بسیار سخت و نیازمند صبر و تلاش مضاعف در حوزه حقوقی و امور مجلس است.
بطحایی خاطرنشان کرد: کار معاونت حقوقی و امور مجلس را به نقش گردان تخریب در جبههها تشبیه کرد که در گمنامی، معبر را برای اجرای سیاستهای آموزش و پرورش آماده میکنند.
وی حجم کار در قسمت امور مجلس را بسیار زیاد توصیف و عنوان کرد: حجم کار در این قسمت، سایر بخشهای معاونت حقوقی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: حساسیت در این حوزه نسبت به سایر حوزهها بیشتر است و نیازمند همدلی و رازداری همه همکاران است گاهی اوقات کوچکترین غفلت میتواند هزینههای سنگینی را بر دوش آموزش و پرورش بگذارد و همه کارکنان این معاونت باید نهایت دقت را در انجام امور داشته باشند.
ئی در پایان مراسم گفت: از زحمات یوسف نجفی تشکر میکنم و از وجود وی بهعنوان مشاور استفاده خواهیم کرد.
بطحایی همچنین امیرعلی نعمت الهی را نیرویی توانمند دانست که از سوابق درخشانی برخوردار است و با فضای حقوقی، املاک و امور مجلس کاملاً آشناست.
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