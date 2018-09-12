امام حسین الگوی جبهه مقاومت اسلامی/ایران پیشگام در مبارزه با ظلم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی صبح چهارشنبه در شورای اداری لرستان با تسلیت فرا رسیدن ماه محرم اظهار داشت: امام حسین(ع) سه خصلت برجسته و ممتاز دارد که کمتر به آن پرداخته شده است.

«عزت نفس» صفت برجسته امام حسین(ع)

وی معنویت و عبودیت را یکی از این خصلت ها برشمرد و گفت: خمیر مایه همه فضیلت ها عبودیت و معنویت است و پله ترقی و کمال انسان در عبودیت است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه عبد بودن افتخار است، تصریح کرد: دومین صفت برجسته امام حسین(ع) عزت نفس است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه این صفت از همان دوران کودکی در وجود امام حسین(ع) بود، عنوان کرد: امام حسین الگوی عزت و شرافت بوده است.

رسیدن به مقام رضا و تسلیم صفت برجسته سیدالشهدا بوده است

وی سومین صفت برجسته امام حسین را تسلیم خدا بودن عنوان کرد و گفت: رسیدن به مقام رضا و تسلیم صفت برجسته این امام بزرگوار بوده است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه این صفت یک مقام والا و الهی است، گفت: روز عاشورا روز تجلی عزت، تسلیم در برابر خدا و معنویت بوده است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه عاشورا روز تقابل شیطان در مقابل حق است، تصریح کرد: یک صف حق است صف دیگر باطل؛ ویژگی صف اول حق طلبی، دعا، عبادت، بندگی، غیرت، حماسه، شجاعت، صداقت، پاکی، دینداری و ولایتمداری است و صف دیگر دنیا، عیش و نوش، پستی، ذلت و دین فروشی است.

الگوی جبهه مقاومت اسلامی امام حسین(ع) است

وی با بیان اینکه امروز دو جبهه مقاومت اسلامی و استکبار جهانی مقابل هم هستند، گفت: مقاومت اسلامی به رهبری ایران به دنبال حق است و استکبار جهانی به رهبری آمریکا به دنبال تعدی و چپاول است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مستضعفان و عدالت خواهان در یک طرف قرار گرفته اند، افزود: حق همیشه ثابت و پیروز است و باطل همیشه نابود شدنی است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه الگوی جبهه مقاومت اسلامی امام حسین(ع) است و الگوی استکبار جهانی یزیدیان است، اظهار داشت: باید راهی که امام حسین به ما نشان داد را ادامه دهیم. این راه، راه عزت و شرافت است.

وی با اشاره فشارهای اقتصادی و شرایط معیشتی امروز گفت: با این وجود مردم عزت، دین، کرامت و بزرگی خود را نمی فروشند چون در جبهه امام حسین(ع) قرار گرفته اند.

از مردم ایران به عنوان پیشگامان مبارزه با ظلم یاد می شود

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه انقلاب از محرم شروع شد و به پیروزی رسید، تصریح کرد: امروز نیز مقابله ما با آمریکا در جنگ اقتصادی از محرم شروع شده و استکبار جهانی طبل تو خالی است.

دیدگاه مردم دنیا نسبت به ایران دیدگاه عزت و کرامت است

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه دیدگاه مردم دنیا نسبت به ایران دیدگاه عزت و کرامت است، افزود: از مردم ایران به عنوان پیشگامان مبارزه با ظلم یاد می شود.

وی با اشاره به اینکه ما در جنگ اقتصادی پیروز و سربلند هستیم، گفت: ما عزتمان را از دست نمی دهیم و خون شهدا را ضایع نخواهیم کرد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد خاطرنشان کرد: پیام نهضت عاشورا آزادگی، حماسه، ایثار، فداکاری، حق طلبی، عزت نفس، پاکی و صداقت بود؛ پیام نهصت عاشورا مقاومت، ایستادگی، نصرت الهی و پیروزی است.