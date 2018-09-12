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۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۲۰

آیت‌الله میرعمادی تشریح کرد؛

امام حسین الگوی جبهه مقاومت اسلامی/ایران پیشگام در مبارزه با ظلم

امام حسین الگوی جبهه مقاومت اسلامی/ایران پیشگام در مبارزه با ظلم

خرم‌آباد- نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد با تأکید بر اینکه الگوی جبهه مقاومت اسلامی امام حسین(ع) است، گفت: از مردم ایران به‌عنوان پیشگامان مبارزه با ظلم در جهان یاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی صبح چهارشنبه در شورای اداری لرستان با تسلیت فرا رسیدن ماه محرم اظهار داشت: امام حسین(ع) سه خصلت برجسته و ممتاز دارد که کمتر به آن پرداخته شده است.

«عزت نفس» صفت برجسته امام حسین(ع)

وی معنویت و عبودیت را یکی از این خصلت ها برشمرد و گفت: خمیر مایه همه فضیلت ها عبودیت و معنویت است و پله ترقی و کمال انسان در عبودیت است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه عبد بودن افتخار است، تصریح کرد: دومین صفت برجسته امام حسین(ع) عزت نفس است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه این صفت از همان دوران کودکی در وجود امام حسین(ع) بود، عنوان کرد: امام حسین الگوی عزت و شرافت بوده است.

رسیدن به مقام رضا و تسلیم صفت برجسته سیدالشهدا بوده است

وی سومین صفت برجسته امام حسین را تسلیم خدا بودن عنوان کرد و گفت: رسیدن به مقام رضا و تسلیم صفت برجسته این امام بزرگوار بوده است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه این صفت یک مقام والا و الهی است، گفت: روز عاشورا روز تجلی عزت، تسلیم در برابر خدا و معنویت بوده است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه عاشورا روز تقابل شیطان در مقابل حق است، تصریح کرد: یک صف حق است صف دیگر باطل؛ ویژگی صف اول حق طلبی، دعا، عبادت، بندگی، غیرت، حماسه، شجاعت، صداقت، پاکی، دینداری و ولایتمداری است و صف دیگر دنیا، عیش و نوش، پستی، ذلت و دین فروشی است.

الگوی جبهه مقاومت اسلامی امام حسین(ع) است

وی با بیان اینکه امروز دو جبهه مقاومت اسلامی و استکبار جهانی مقابل هم هستند، گفت: مقاومت اسلامی به رهبری ایران به دنبال حق است و استکبار جهانی به رهبری آمریکا به دنبال تعدی و چپاول است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مستضعفان و عدالت خواهان در یک طرف قرار گرفته اند، افزود: حق همیشه ثابت و پیروز است و باطل همیشه نابود شدنی است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه الگوی جبهه مقاومت اسلامی امام حسین(ع) است و الگوی استکبار جهانی یزیدیان است، اظهار داشت: باید راهی که امام حسین به ما نشان داد را ادامه دهیم. این راه، راه عزت و شرافت است.

وی با اشاره فشارهای اقتصادی و شرایط معیشتی امروز گفت: با این وجود مردم عزت، دین، کرامت و بزرگی خود را نمی فروشند چون در جبهه امام حسین(ع) قرار گرفته اند.

از مردم ایران به عنوان پیشگامان مبارزه با ظلم یاد می شود

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه انقلاب از محرم شروع شد و به پیروزی رسید، تصریح کرد: امروز نیز مقابله ما با آمریکا در جنگ اقتصادی از محرم شروع شده و استکبار جهانی طبل تو خالی است.

دیدگاه مردم دنیا نسبت به ایران دیدگاه عزت و کرامت است

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه دیدگاه مردم دنیا نسبت به ایران دیدگاه عزت و کرامت است، افزود: از مردم ایران به عنوان پیشگامان مبارزه با ظلم یاد می شود.

وی با اشاره به اینکه ما در جنگ اقتصادی پیروز و سربلند هستیم، گفت: ما عزتمان را از دست نمی دهیم و خون شهدا را ضایع نخواهیم کرد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد خاطرنشان کرد: پیام نهضت عاشورا آزادگی، حماسه، ایثار، فداکاری، حق طلبی، عزت نفس، پاکی و صداقت بود؛  پیام نهصت عاشورا مقاومت، ایستادگی، نصرت الهی و پیروزی است.

کد مطلب 4400996

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