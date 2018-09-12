ارتقاء سواد زندگی یکی از مهمترین راهکار های کاهش طلاق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری صبح چهارشنبه در جمع هیئت اندیشه ورزان استان به بحث طلاق اشاره کرد و گفت: طلاق محصول نارضایتی در خانواده است و ایجاد رضایتمندی در سایه سار احکام و آموزه های اسلامی امکان پذیر است.

وی اظهار کرد: اسلام بهترین و مطمئن ترین نسخه سعادت بشری و سالم ترین و در عین حال پویا ترین سبک زندگی برای جامعه را در نظر گرفته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان ابراز کرد: ارتقاء سواد زندگی و مهارت های مورد نیاز با معیار های اسلامی و ایرانی یکی از مهمترین راهکار های کاهش طلاق و تحکیم خانواده است که باید با دقت و جدیت دنبال شود.

صفی یاری گفت: در گذر از سنت به مدرنیته نباید اصول و آرمان های اسلامی و ایرانی ذبح شود و غرب خود در بحران خانواده ستیزی گرفتار شده و می خواهد این بحران را به کشور های دیگر سرایت دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: اسلام و سبک زندگی اسلامی باید به مردم بخصوص نسل جوان منتقل شود.

صفی یاری افزود: قانون اساسی متاثر از نگاه معارفی نیز راهبرد های خود را بر مبنای فضای اخلاقی و اسلامی تنظیم کرده و آنچه به عنوان ابلاغ سیاست های کلی خانواده توسط مقام معظم رهبری صورت گرفت چکیده همه آن چیزی است که در نظام نامه اسلامی و ایرانی در حوزه خانواده باید در نظر گرفت.

وی با انتقاد از بی توجهی به اسناد بالا دستی بخصوص ابلاغیه رهبری در حوزه خانواده گفت:مشکل امروز ، مشکل اقدام و عمل است که باید حل شود.