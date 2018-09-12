گردوی بافت دچار ۸۰ درصد خسارت شده است

احمد کریمی گوغری امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سطح زیر کشت گردوی شهرستان بافت هفت هزار هکتار است که از این میزان شش هزار هزار هکتار مثمر است.

وی با اشاره به اینکه بافت از نظر سطح زیر کشت گردو مقام اول و از نظر تولید مقام دوم کشور را دارد، افزود: اقداماتی برای اصلاح نژاد و افزایش تولید گردو شهرستان بافت در حال انجام است.

کریمی گوغری عنوان کرد: گردوی شهرستان بافت به دلیل سرمای سال گذشته و بهار امسال دچار خسارت بالای ۸۰ درصدی شده است.

وی آفت گردو را کرم خراط دانست و از افزایش این آفت به دلیل خشکسالی خبر داد و افزود: با روش‌های مبارزه تلفیقی آفات اعم از شیمیایی و فیزیکی تا حدی موفق به کنترل این آفت در بافت شده ایم.

رئیس جهاد کشاورزی بافت عنوان کرد: کشاورزان به‌وسیله روش‌های بسیار ساده‌ای می‌توانند مبارزه با کرم خراط مبارزه کنند؛ به‌عنوان ‌مثال تزریق انواع گل، بتونه و سم داخل دالان‌های فعال کرم خراط می‌تواند این آفت را از بین ببرند.

کریمی گوغری جمع‌آوری لارو را یکی دیگر از روش های مبارزه با این آفت دانست و افزود: طی سنوات گذشته برای ترویج این روش؛ لاروهای جمع‌آوری‌شده خریداری شد و امسال هم در صورت تأمین اعتبار خرید لارو ادامه پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: برداشت گردو از اول شهریور به‌صورت سبز و تازه برداشت شروع می‌شود و تا پایان شهریور ادامه دارد و از شهریور به بعد برداشت گردو به‌صورت خشک است.

رئیس جهاد کشاورزی بافت گفت: محصول‌ برداشت‌شده علاوه بر مصرف استان کرمان به استان‌های اصفهان، فارس و تهران فرستاده می‌شود.