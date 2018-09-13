محمدجواد کولیوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گذشت حدود ۱۰ ماه از بررسی طرح «نظام جامع انتخابات» در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، اظهار داشت: در بررسی این طرح با وزارت کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشکده شورای نگهبان همکاری داشته‌ایم تا کار به صورت دقیق جلو برود و اگر دولت لایحه جامع انتخابات را ارائه داد، بتوانیم بخش‌های موازی را در لایحه دولت بگنجانیم.

وی افزود: بعد از یک سال و نیم بحث و رایزنی، هنوز لایحه دولت به دست ما نرسیده و چندین مرتبه هم از وزارت کشور و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری پیگیر شده‌ایم و تنها پاسخ داده‌اند که در کارگروه‌های دولت نهایی شده است اما هنوز در صحن هیئت دولت بررسی نشده است.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه در طرح مجلس بخش‌های مربوط به اصلاح قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها در کمیته تخصصی کمیسیون به پایان رسیده، تصریح کرد: در حال حاضر بررسی بخش‌های مربوط به اصلاح قانون انتخابات مجلس در دستور صحن کمیسیون شوراها قرار دارد و طی دو هفته کاری آینده کمیسیون، به پایان می‌رسد و پس از آن وارد بررسی بخش‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شوراها می‌شویم.

کولیوند تأکید کرد: اگر تا پیش از ارائه طرح به صحن مجلس، لایحه دولت ارائه شود، آن را در طرح مجلس لحاظ می‌کنیم وگرنه با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس در سال آینده، طرح خودمان را نهایی می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که لایحه دولت ارائه نشود، سه طرح جداگانه برای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها ارائه می‌شود که در آنها همپوشانی‌هایی از جمله در زمینه هیئت‌های اجرایی و نظارت وجود خواهد داشت.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور افزود: طرح نظام جامع انتخاباتی قطعاً تا پایان امسال نهایی می‌شود و به سال بعد نمی‌رسد.