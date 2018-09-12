موقع تسویه حساب سیاسی نیست/ وضع درآمدی دولت بهتر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید پرویز فتاح صبح چهارشنبه در شورای اداری لرستان با اشاره به اینکه امروز در شرایط سختی هستیم، اظهار داشت: همه چیزهای نظام سر جای خودش است، فقط مدیران سر جای خودشان نیستند و وقتی مدیران سر جای خودشان نباشند این ظلم است.

وی، تصریح کرد: طرف سکه می فروشد، دلار می فروشد و سپس عزا می گیرند که چه باید بکنیم.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان اینکه در حال حاضر افرادی در زندان ها به سر می برند که به خاطر سه میلیون بدهکار هستند و زندانی شده اند، تصریح کرد: این در حالیست که میلیاردی ها باید در زندان باشند.

فتاح با تاکید بر اینکه بیت المال یک مسئولیت اجتماعی است و باید برای حفظ آن تلاش کنیم، افزود: در مدیریت کشور همه پای کار آمده اند و کسانی که خلاف کرده اند را به قوه قضاییه معرفی کردند، این امر باید زودتر اتفاق می افتاد.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه شاهد یک وحدت رویه در سطح ملی در بین ارکان نظام هستیم و دوگانگی وجود ندارد، همگی همدل هستند، گفت: رهبری نیز همواره امیدوارانه صحبت می کند و این به امر به خاطر تفکر دینی و خدامحوری ایشان است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان اینکه طی سه ماه گذشته ۱۳۰ هزار خانوار پشت نوبتی تحت پوشش این نهاد قرار گرفتند، گفت: تا مهر ماه امسال این عدد به ۳۰۰ هزار خانوار خواهد رسید.

فتاح از پیش بینی هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی از سوی مجلس شورای اسلامی برای کمیته امداد خبر داد و گفت: تا مهر ماه امسال صف دریافت جهیزیه به مددجویان تحت پوشش به صفر خواهد رسید.

وی همچنین از تقویت حمایت های درمانی مددجویان کمیته امداد کشور خبر داد و گفت: میزان دریافتی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت حمایت از برنامه های دولت، عنوان کرد: الان موقع تسویه حساب سیاسی نیست و در جنگ اقتصادی قرار داریم و اگر از دولت ناراحت و دلگیر هستید این ناراحتی را کنار بگذارید.

فتاح با تاکید بر اینکه صبر انقلابی مربوط به الان است، تصریح کرد: اگر دولت ناموفق باشد همه باخته ایم.

وی با تاکید بر اینکه درآمدهای ریالی دولت با توجه به فروش ارز و سکه و نفت بهتر شده است، گفت: امروز نظام اسلامی در اوج پیروزی است و طرح تحریم دشمن به صورت ۱۰۰ درصدی شکست خورده است.