۱۰ کارگاه سبک زندگی قرآنی در آذربایجان غربی برگزار شد

سجاد جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این کارگاه های آموزشی یک روزه در ۷ شهرستان خوی، میاندوآب، چالدران، اشنویه، تکاب، ماکو و مهاباد برگزار شده است افزود: در این کارگاه های آموزشی در مجموع ۵۰۰ نفر شرکت داشتند.

وی راه های حضور قلب در نماز، منافع و آسیب های فضای مجازی واجتماعی، روابط وآداب همسرداری در قرآن و راهکارهای افزایش آرامش را از مباحث مطرح شده در این کارگاه ها برشمرد و اظهار داشت: در نیمه دوم سال نیز ادامه این کارگاه های آموزشی را در ارومیه و سایر شهرهای استان خواهیم داشت.

جعفر زاده ادامه داد: قرآن کریم بهترین منبع استخراج دستورات زندگی است و توسل به آموزه های قرآنی در این برهه زمانی که شاهد انواع آسیب های اجتماعی به دلیل رشد روزافزون و تاثیر نامناسب فضای مجازی بر زندگی ها دارد می تواند گره گشای خیلی از مشکلات خانواده ها باشد.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه یکی از فعالیت‌های عمده تبلیغات اسلامی توسعه فعالیت‌های قرآنی است افزود: اگر چه توسعه و ساماندهی فعالیت‌های قرآنی به نحوی وظیفه همگانی است اما عمده فعالیت‌های قرآنی با تشکیل سازمانی به نام «سازمان دارالقرآن الکریم» و با موضوع سازمان تبلیغات اسلامی انجام می‌گیرد.

جعفرزاده با اشاره به اینکه ساماندهی بسیار مناسبی در زمینه فعالیت‌های قرآنی انجام شده است، یادآور شد: برگزاری ده ها کلاس قرآنی تجوید، روخوانی و روانخوانی، مفاهیم، تفسیر، تربیت حافظان، تربیت مربیان و معلمین قرآنی، تربیت قاریان ممتاز و راه‌اندازی هزاران موسسه و خانه قرآن شهری و روستایی از جمله فعالیت‌های این سازمان است که با همت کارشناسان و کارکنان تبلیغات اسلامی در این حوزه روز به روز انسجام بهتری می‌یابد و مردم از خدمات آنها بهره‌مند هستند.