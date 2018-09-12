به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، مراسم اختتامیه نهمین المپیاد دانشآموزی علوم و فناوری نانو شب گذشته برگزار شد.
در این مراسم دکتر علیمحمد سلطانی مدیر دبیرخانه ستاد توسعه فناوری نانو، دکتر عماد احمدوند مدیر کارگروه ترویج ستاد نانو، دکتر محمدعلی کیانی و دکتر سلمان طاهری اعضای هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، محمدرضا زارعی مدیر باشگاه نانو و دانشآموزان برگزیده المپیاد دانشآموزی در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران حضور داشتند.
در این مراسم از استانها، دبیرخانهها و نهادهای ترویجی برتری که در برگزاری آزمون مرحله اول این دوره از المپیاد دانشآموزی نانو مشارکت فعال داشتند، تقدیر شد.
در این مراسم همزمان با تقدیر از اساتید و پشتیبانهای علمی دوره، مدالآوران نهمین المپیاد دانشآموزی نانو معرفی شدند و از آنها تقدیر به عمل آمد.
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