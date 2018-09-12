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۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۵۲

نهمین المپیاد دانش‌آموزی نانو پایان یافت

نهمین المپیاد دانش‌آموزی نانو پایان یافت

مراسم اختتامیه‌ نهمین المپیاد دانش‌آموزی نانو در تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، مراسم اختتامیه‌ نهمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو شب گذشته برگزار شد.

در این مراسم دکتر علی‌محمد سلطانی مدیر دبیرخانه‌ ستاد توسعه‌ فناوری نانو، دکتر عماد احمدوند مدیر کارگروه ترویج ستاد نانو، دکتر محمدعلی کیانی و دکتر سلمان طاهری اعضای هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، محمدرضا زارعی مدیر باشگاه نانو و دانش‌آموزان برگزیده‌ المپیاد دانش‌آموزی در  پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران حضور داشتند.

در این مراسم از استان‌ها، دبیرخانه‌ها و نهادهای ترویجی برتری که در برگزاری آزمون مرحله‌ اول این دوره از المپیاد دانش‌آموزی نانو مشارکت فعال داشتند، تقدیر  شد.

در این مراسم همزمان با تقدیر از اساتید و پشتیبان‌های علمی دوره، مدال‌آوران نهمین المپیاد دانش‌آموزی نانو معرفی شدند و از آن‌ها تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 4401119

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