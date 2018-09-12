به گزارش خبرگزاری مهر، «توماس باخ» رئیس کمیته بین المللی المپیک با انتشار پیامی حمله تروریستی به مسابقات کشتی در کابل را محکوم کرد. در پیام وی آمده است:

«در یک حمله وحشیانه در مسابقات کشتی در کابل بیش از ۲۰ نفر کشته و ده ها نفر زخمی شده اند. من به شدت این حمله بزدلانه را به ورزش و جوانان محکوم می کنم. کشتی گیران جوان در حال مسابقات ورزشی و در فعالیتی صلح آمیز بودند، این حمله تروریستی یک حمله مستقیم به ورزش و ارزش های آن است. مرگ این ورزشکاران روی قلب ها تأثیر می گذارد و این قربانیان بی گناه و خانواده ها و عزیزان آنها در یاد ما هستند. می خواهم عمیق ترین همدردی ها را از طرف خود و جنبش المپیک ابراز نمایم.»

پیش از این اتحادیه جهانی کشتی و فدراسیون کشتی ایران نیز در پیام هایی ضمن تسلیت این حادثه با بازماندگان و خانواده های درگذشتگان این عملیات تروریستی ابراز همدردی کردند.

در نتیجه حملات تروریستی چهارشنبه هفته گذشته که در غرب کابل و در یک سالن ورزشی و هنگام مسابقات کشتی روی داد ۲۱ تن کشته و ۷۴ تن دیگر زخمی شدند.