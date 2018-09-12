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۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۱۲

کمیته بین‌المللی المپیک حمله تروریستی به کشتی‌گیران را محکوم کرد

کمیته بین‌المللی المپیک حمله تروریستی به کشتی‌گیران را محکوم کرد

رئیس کمیته بین المللی المپیک حادثه تروریستی در هنگام برگزاری مسابقات کشتی در کابل افغانستان را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «توماس باخ» رئیس کمیته بین المللی المپیک با انتشار پیامی حمله تروریستی به مسابقات کشتی در کابل را محکوم کرد. در پیام وی آمده است:

«در یک حمله وحشیانه در مسابقات کشتی در کابل بیش از ۲۰ نفر کشته و ده ها نفر زخمی شده اند. من به شدت این حمله بزدلانه را به ورزش و جوانان محکوم می کنم. کشتی گیران جوان در حال مسابقات ورزشی و در فعالیتی صلح آمیز بودند، این حمله تروریستی یک حمله مستقیم به ورزش و ارزش های آن است. مرگ این ورزشکاران روی قلب ها تأثیر می گذارد و این قربانیان بی گناه و خانواده ها و عزیزان آنها در یاد ما هستند. می خواهم عمیق ترین همدردی ها را از طرف خود و جنبش المپیک ابراز نمایم.»

پیش از این اتحادیه جهانی کشتی و فدراسیون کشتی ایران نیز در پیام هایی ضمن تسلیت این حادثه با بازماندگان و خانواده های درگذشتگان این عملیات تروریستی ابراز همدردی کردند.

در نتیجه حملات تروریستی چهارشنبه هفته گذشته که در غرب کابل و در یک سالن ورزشی و هنگام مسابقات کشتی روی داد ۲۱ تن کشته و ۷۴ تن دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 4401124

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