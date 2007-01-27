بوش دستور خود برای ترور یا بازداشت ایرانی ها در عراق را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، جرج بوش تلاش کرد تا شایعات گسترده مبنی بر آمادگی دولت خود برای اقدام نظامی علیه ایران را رد کند.

وی گفت :"ما فکر می کنیم که می توانیم مشکلات خود را با ایران از طریق دیپلماتیک حل کنیم؛ این بدان معناست که اگر کسی

می خواهد به نیروهای ما آسیب وارد و یا ما را از انجام هدف خود متوقف کند و یا غیرنظامیان را در عراق به قتل برساند؛ ما آنها را متوقف خواهیم کرد."

به نوشته فایننشال تایمز، اما اظهارات نرم بوش بعید است حدس و گمانها درباره دلایل پشت شدت لفاظیهای کاخ سفید علیه ایران را آرام کند.

این در حالی بود که "ریچارد هاس" رئیس شورای روابط خارجی آمریکا و رئیس سابق طراحی سیاست در وزارت امور خارجه آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری بوش گفت که رئیس جمهوری آمریکا هم گزینه دیپلماتیک و هم گزینه اقدام نظامی را باز گذاشته است.

وی افزود:" شما می توانید اقدامات اخیر بوش را در قبال ایران به دو گونه تفسیر کنید: یا اینکه وی در حال افزایش فشار بر ایران به منظور نرم کردن آن برای انجام گفتگو بر سر برنامه های غنی سازی آن است و یا اینکه این دیپلماسی کلاسیک زور و قلدری است که در آن آمریکا برای نوعی اقدام تنبیهی آماده می شود. حدس من این است که اقدامات بوش، فضا را هم برای هر یک از این دو سناریو باقی می گذارد و اختلافات در دولت بوش درباره اینکه کدام راه را ادامه دهند، باقی می ماند."

این تصور وجود دارد که کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در حال اعمال فشار بر کاخ سفید برای باز کردن باب گفتگوها با ایران هستند .

یک تحلیلگر در بنیاد آمریکای جدید در واشنگتن گفت :" دولت بوش براین باور است که ایران، آمریکا را به عنوان نوعی ببر کاغذی می بیند و این پاسخ واشنگتن به آن است. خطر این استراتژی این است که دارای ریسک حرکت اتفاقی به سوی نوعی اقدام نظامی است."

بر اساس این گزارش، با این وجود گفته می شود که برخی در دولت بوش و به طور قابل توجهی، دیک چنی معاون وی که سال گذشته هشدار دادند که اگر ایران به تحریک خشونتها در عراق ادامه دهد با پیامدهای محکمی روبرو خواهد شد؛ در حال بحث و رایزنی برای اقدام نظامی هستند.

این روزنامه آمریکایی نوشت : این تفسیر از سوی قانونگذاران برجسته دموکرات در کنگره مطرح می شود که به دنبال تضمینهایی بوده اند- اما این تضمینها را دریافت نکرده اند - مبنی بر اینکه دولت بوش هیج طرحی برای توسعه اقدامات نظامی خود در عراق در مرز ایران ندارد.

به هر حال، روز گذشته در بیانیه کوتاه برای روز بین المللی یادبود قربانیان هولوکاست ، ایران تنها کشوری بود که بوش به نام آن اشاره کرد.

وی ادعا کرد:" به یاد آوردن قربانیان ، قهرمانان و درسهای هولوکاست به ویژه امروز مهم است که انکار آن که از سوی ایران بر ان اصرار شده، ادامه می باید . ایرانی که به دنبال طرح سوال و تردید نسبت به این حقیقت تاریخی است."