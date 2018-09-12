شکارچی متخلف در شاهرود دستگیر شد/کشف ۱۰کیلو گوشت قوچ

علیاکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه با همکاری مسئول اطلاعات نیروی انتظامی بخش بسطام و مأموران محیطزیست شکارچی متخلف شناسایی و دستگیر شد، ابراز داشت: طی گشت و کنترل از مناطق ازاد در ساعت ۲۰:۳۰ شب گذشته در دهانه تورنه روستای میغان مأموران از خودروی پاترول مقدار حدود ۱۰ کیلو گوشت قوچ وحشی و یککله قوچ دیگر کشف و توقیف کردند.
وی افزود: متهم پس از انتقال به اداره محیطزیست شاهرود و تکمیل پرونده اطلاعات لازم در اختیار پلیس اطلاعات بسطام قرار گرفت و سپس به دستور ریاست محترم دادگاه بازداشت شد.
رئیس اداره محیطزیست شاهرود بابیان اینکه در خبر دیگری مامورین پناهگاه حیاتوحش خوش ییلاق طی دو شبانهروز راهبندان و گشت و کنترل پیاده در ارتفاعات قلندرسر دو نفر متخلف را دستگیر کردند، ابراز داشت: این دو نفر که وارد منطقه حوزه چارملی شده بودند غروب روز گذشته در ارتفاعات قلندرسر مورد شناسایی قرار گرفتند.
قربانلو بابیان اینکه از این متخلفان یک قبضه سلاح پنج تیر روسی قاچاق به همراه فشنگ و دوربین شکاری کشف و ضبط شد، تصریح کرد: با همکاری پلیس اطلاعات میامی این دو متخلف دستگیر و برای ادامه روند پرونده خود بازداشت شدند.
وی افزود: از مردم و جوامع بومی و محلی تقاضا داریم چنانچه در مناطق آزاد یا تحت حفاظت محیطزیست متوجه رد یا نشانی از حضور شکارچیان شدند بلافاصله مراتب را به یگان حفاظت محیطزیست یا نیروی انتظامی اطلاع دهند تا در اسرع وقت نسبت به رفع آن رسیدگی شود.
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