عراق برای ایجاد صلح جهانی با تروریسم مبارزه کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «عرفان محمود الحیالی» وزیر دفاع عراق تأکید کرد که کشورش برای ایجاد صلح جهانی با تروریسم مبارزه کرده است.

وی در جریان دیدارش با «زبیر محمود حیات» رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان در بغداد تأکید کرد که این مسأله به لطف فداکاری های شهدای عراق و جانفشانی مجروحان این کشور محقق شده است.

الحیالی گفت: عراق پیروزی بزرگی به دست آورده است اما مهم تر از این پیروزی، استفاده بهینه از آن است زیرا نبرد بعدی عراق نبردی اطلاعاتی است و تا کنون از طریق همکاری های صورت گرفته میان مردم و نیروهای مسلح مسیر زیادی را در این راه طی کرده ایم.

از سوی دیگر رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان هم بر لزوم همکاری جامعه جهانی برای مقابله با تروریسم تأکید کرد و گفت که کشورش در مسیر مبازره با تروریسم بین المللی قدم های زیادی برداشته است و آماده همکاری با عراق در همه زمینه های نظامی از جمله آموزش، تسلیح و تبادل تجربیات است.