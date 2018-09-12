سیر صعودی تقاضای جهانی برای کودهای زیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی در خصوص اهمیت استفاده از کودهای زیستی، بیان کرد: استفاده از این کودها باعث افزایش میزان مواد غذایی و مواد آلی خاک، کاهش نیاز به مصرف کود های شیمیایی، افزایش قدرت جذب مواد غذایی توسط گیاهان، جلوگیری از فرسایش خاک و اصلاح شوری خاک به کمک گوگرد موجود در کود می شود.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: خوشبختانه ما در کشور در زمینه کودهای زیستی بسیار موفق هستیم. استفاده از این نوع کودها علاوه بر اینکه باعث پایداری محیط زیست می شود؛ امنیت غذایی را نیز به همراه دارد.

به گفته قانعی، برای پایه‌گذاری سیستم کشاورزی زیستی در ایران نیاز است که همزمان با توسعه تولید این محصولات، در خصوص ایجاد زمینه‌های عرضه مطمئن در شبکه توزیع نیز برنامه‌ریزی های لازم صورت گیرد زیرا اقتصادی کردن کشاورزی زیستی برای توسعه و گسترش آن ضروری است.