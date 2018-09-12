نمایش فیلم های کوتاه برگزیده خانه سینما/عرضه نیم بهاء بلیت سینما

حیدرمرادی در گفت و گو با خبرنگار مهر یکی از رسالت ها و رویکردهای حوزه حوزه هنری در بخش سینمایی را توجه به ذائقه تمامی مخاطبین خواند و گفت: فیلم هایی که در پردیس سینمایی بهمن اکران می شود همواره جزو فیلم های به روز جامعه هستند.

وی با اشاره به اینکه پردیس سینمایی بهمن سنندج یکی از برترین و مجهزترین سینماهای کشور است، عنوان کرد: این مجموعه فعالیت خود را از مهرماه ۹۱ آغاز کرده است.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کردستان از افزایش مخاطبین سینما بهمن سنندج از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته خبر داد و بیان کرد: این جلب مخاطب به واسطه نگاه ویژه رئیس حوزه هنری استان به بحث کیفیت سالن های نمایش و شیوه اکران محقق شده است.

مرادی اکران فیلم های ویژه گروه سنی کودک ونوجوان ، فیلم های برتر سینمای جهان ،گروه هنر و تجربه، اکران همزمان و به روز فیلم های سینمایی را از جمله فعالیت های انجام شده در این مجموعه ذکر کرد.

وی اضافه کرد: طرح شماره صندلی ، فروش اینترنتی و امکان انتخاب صندلی توسط تماشاچی ، استفاده از فضای مجازی و اطلاع رسانی لازم و به موقع به مخاطبین ، به روز رسانی فضاهای در اختیار و توجه جدی به بالا بردن کیفیت صدا و تصویر ، سیستم تهویه مناسب ، فضاهای جنبی از جمله کافی شاپ بخش دیگری ازاقداماتی است که در این پردیس به آن به طور جدی توجه شده است.

وی ظرفیت پردیس سینمایی بهمن سنندج را ۷۵۹ صندلی ذکر کرد و افزود: این پردیس دارای سه سالن نمایش فیلم است.

وی بیان کرد: سینما آزادی بیجار هم با ظرفیت ۲۸۵ صندلی در قالب یک سالن نمایش فیلم در سانس های مختلف فیلم های برتر سینمای ایران را به نمایش می گذارد .

وی عنوان کرد: به مناسبت روز سینما چهارشنبه ۲۱ شهریور ماه بلیت فیلم های اکران شده در دو پردیس سینمایی بهمن سنندج و سینما آزادی بیجار در تمام سانس ها به صورت نیم بهاء عرضه می شود .

وی اظهارداشت: به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان ، انجمن سینمای جوانان دفتر سنندج و انجمن فیلم کوتاه ایران، منتخبی از فیلم های کوتاه خانه سینما امروز جهارشنبه ساعت ۱۹:۳۰ در سالن شماره ۲ به صورت رایگان به نمایش گذاشته می شود .