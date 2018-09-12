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۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۰۲

اوج مصرف برق کشور به ۴۸ هزار مگاوات رسید

اوج مصرف برق کشور به ۴۸ هزار مگاوات رسید

پیک مصرف برق کشور روز گذشته(۲۰ شهریورماه) در مدار بالای ۴۸ هزار مگاوات قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، براساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، با کاهش نسبی دما در اکثر نقاط کشور، پیک مصرف برق در روز سه‌شنبه بیستم شهریورماه، ۴۸ هزار و ۵۹۲ مگاوات بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود دو هزار مگاوات کاهش داشته است.

همچنین میزان مصرف برق صنایع در روز گذشته چهار هزار و ۳۴۰ مگاوات و میزان ذخیره نیروگاه‌ها نیز یک هزار و ۶۸۱ مگاوات بوده است.

گفتنی است، تولید روزانه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور شامل نیروگاه‌های برق‌آبی، بادی و خورشیدی برای روز گذشته چهار هزار و ۱۰۱ مگاوات بوده است.

کد مطلب 4401197
سمیه رسولی

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