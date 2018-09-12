  1. استانها
  2. سمنان
۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۳۲

فرماندار مهدی‌شهر:

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر شهمیرزاد را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر شهمیرزاد را لرزاند

مهدیشهر - فرماندار مهدی‌شهر با بیان اینکه زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر این شهرستان را لرزاند، گفت: خوشبختانه این حادثه خسارتی در پی نداشت.

حسن ارگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) در شهمیرزاد از توابع مهدی‌شهر را لرزاند، ابراز داشت: این زمین‌لرزه ساعت ۹ و ۳۲ دقیقه و ۲۷ ثانیه صبح امروز به وقوع پیوسته است.

وی افزود: زمین‌لرزه امروز شهمیرزاد در عرض جغرافیایی ۳۵.۹۲۳ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۵۳.۲۶۳ درجه شرقی و در عمق هشت کیلومتری زمین رخ‌داده است.

فرماندار مهدی‌شهر با بیان اینکه خوشبختانه این زمین‌لرزه خسارات مالی و جانی در پی نداشت، اضافه کرد: گروه ارزیاب در منطقه حضور دارد.

کد مطلب 4401212

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها