حسن ارگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) در شهمیرزاد از توابع مهدی‌شهر را لرزاند، ابراز داشت: این زمین‌لرزه ساعت ۹ و ۳۲ دقیقه و ۲۷ ثانیه صبح امروز به وقوع پیوسته است.

وی افزود: زمین‌لرزه امروز شهمیرزاد در عرض جغرافیایی ۳۵.۹۲۳ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۵۳.۲۶۳ درجه شرقی و در عمق هشت کیلومتری زمین رخ‌داده است.

فرماندار مهدی‌شهر با بیان اینکه خوشبختانه این زمین‌لرزه خسارات مالی و جانی در پی نداشت، اضافه کرد: گروه ارزیاب در منطقه حضور دارد.