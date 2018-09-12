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۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۴۲

شهردار کرمان:

پروژه پل سیدی جمعه به صورت رسمی افتتاح می شود

پروژه پل سیدی جمعه به صورت رسمی افتتاح می شود

کرمان - شهردار کرمان از بهره برداری رسمی پروژه پل شهید بهشتی (سیدی) در روز جمعه هفته جاری خبر داد.

مهران عالم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه پل شهید بهشتی (سیدی) ساعت ۱۰ صبح جمعه هفته جاری به صورت رسمی افتتاح می رسد.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای پروژه با محدودیت تامین قیر مواجه بودیم، افزود: سعی کردیم تمامی تملک های مربوط به این پروژه را انجام دهیم. حدود یک الی دو ملک باقی مانده که باعث کم شدن عرض پیاده رو شده اند اما مانع بهره برداری از پروژه نمی شوند.

عالم زاده عنوان کرد: می توان گفت که این روگذر تقریبا تنها پلی است که در شهر کرمان تملک های اطراف آن انجام شده است.

شهردار کرمان گفت: عملیات اجرایی پل سیدی تیرماه سال ۹۰ آغاز شده و اکنون هفت سال از آغاز پروژه می گذرد.

وی گفت: در ابتدای ورود بنده به شهرداری این پروژه ۶۰ درصد پیشرفت داشت و۴۰ درصد باقی مانده در عرض هشت ماه انجام شده است.

کد مطلب 4401241

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