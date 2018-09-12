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۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۵۴

یک عضو ائتلاف نصر اعلام کرد؛

پایبندی ائتلاف نصر به حیدرالعبادی/تشکیل ائتلاف اکثریت تا هفته آتی

پایبندی ائتلاف نصر به حیدرالعبادی/تشکیل ائتلاف اکثریت تا هفته آتی

یک عضو ائتلاف نصر در پارلمان عراق گفت که این ائتلاف بر نخست وزیری حیدر العبادی برای یک دوره چهارساله دیگر پافشاری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، «ندا شاکر جودت» نماینده عضو ائتلاف نصر تأکید کرد که این ائتلاف بر نخست وزیری حیدر العبادی پافشاری می کند.

وی در واکنش به اظهارات اخیر نمایندگان وابسته به فتح و سائرون در خصوص مخالفت با نامزدی حیدر العبادی برای نخست وزیری عراق گفت که این اظهار نظرها برای همدردی با حوادث اخیر بصره بیان شده است و هنوز موضعی رسمی در این خصوص اعلام نشده است.

وی همچنین اعلام کرده که رابطه ائتلاف نصر با سائرون به رغم نزدیک شدن ائتلاف فتح و سائرون دچار مشکل نشده است و پیش بینی کرد که تا اوایل هفته آتی ائتلاف اکثریت معرفی خواهد شد.

این در حالی است که ائتلاف فتح و سائرون پیش از این و بعد از حوادث بصره خواستار استعفای حیدر العبادی شده و تأکید کرده بودند که از العبادی برای یک دوره دیگر نخست وزیری در عراق حمایت نخواهند کرد.

کد مطلب 4401245

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