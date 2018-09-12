کندوان و هراز عصر جمعه یکطرفه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا قدمی با بیان اینکه محدودیت های ترافیکی از چهارشنبه تا شنبه در جاده های مازندران اعمال می شود اظهار داشت: رفت و آمد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر امروز تا ساعت ۶ روز شنبه از جاده های کرج – چالوس، هراز و سوادکوه ممنوع است.

وی افزود: آمد و شد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.



سرهنگ قدمی گفت: رفت و آمد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ روز جمعه ۲۳ شهریور تا ساعت ۲ بامداد روز شنبه ۲۴ شهریور از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه درمحل، رفت و آمد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ روز جمعه تا ۲ بامداد روز شنبه از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یک طرفه خواهد بود.



رئیس پلیس راه مازندران افزود: آمد و شد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ روز جمعه مورخ ۲۳ شهریور تا ساعت یک بامداد روز شنبه ۲۴ شهریور از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و با اعلام ماموران پلیس راه درمحل، رفت و آمد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۸ روز جمعه تا ساعت یک بامداد روز شنبه، از آب اسک به سمت رودهن بصورت یک طرفه خواهد بود.



سرهنگ قدمی با بیان اینکه رفت و آمد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از جاده کرج – چالوس و برعکس کماکان ممنوع است، گفت: آمد و شد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه و همچنین از ساعت ۶ تا ۲۴ روز های پنجشنبه و جمعه و نیز از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز شنبه از جاده هراز ممنوع است.



رئیس پلیس راه مازندران افزود: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه مازندران با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴و ۲۱۸۲۴۴۲۰ با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه های استان است.