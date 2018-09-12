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۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۲۵

مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان:

عملیات آواربرداری مسجد آزادشهر به پایان رسید

عملیات آواربرداری مسجد آزادشهر به پایان رسید

آزادشهر- مدیرکل مدیریت بحران گلستان با بیان این که عملیات آواربرداری مسجد آزادشهر به پایان رسیده است، گفت: چهار کارگر زیر آوار بودند که یکی در محل مداوا و بقیه به بیمارستان منتقل شدند.

مجتبی جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اثر ریزش یک واحد مسکونی که در جریان عملیات گودبرداری جهت ساخت سرویس بهداشتی یک مسجد در روستای «سیب چال» شهرستان آزادشهر روی داد، چند کارگر در زیر آوار گرفتار شدند.

وی افزود: از همان دقایق ابتدای این حادثه هماهنگی لازم با فرمانداری، نیروهای امدادی و دهیاری صورت گرفت و تلاش شده که عملیات خروج افراد گرفتار در زیرآوار در کمترین زمان ممکن صورت گیرد.

جمالی تصریح کرد: با حضور به موقع نیروهای امدادی و درمانی چهار کارگر از زیر آوار نجات پیدا کردند که سه نفر برای انجام عملیات درمانی به بیمارستان شهرستان آزادشهر انتقال و یک نفر هم در محل مورد مداوا قرار گرفت.

مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان گفت: آواربرداری به پایان رسیده اما نیروهای امدادی در محل حادثه وجود دارند.

کد مطلب 4401309

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